Диетолог Арзамасцев: «Для борьбы с отёками нужны компоненты, улучшающие вывод жидкости»

Фото: istockphoto.com/Ivan-balvan
Врач-диетолог, нутрициолог Евгений Арзамасцев заявил, что для того, чтобы устранить утренние отёки необходимы продукты, которые помогут вывести лишнюю жидкость из организма.
К таким продуктам врач отнёс чай.
Кроме того, подойдут и такие продукты, как зелень, огурцы, сухофрукты и орехи.
А врач Михаил Коновалов, в свою очередь, рассказал о том, как правильно хранить продукты в холодильнике для того, чтобы они не портились. Как передаёт utro.ru, овощи и фрукты стоит хранить в нижних частях холодильника, верхних – упакованные продукты, посередине – куриные яйца, а дверцы холодильника предназначены для различных соусов.
Читайте также:
Диетолог Королева: Главная пищевая «опасность» для сердца — это сахар
Диетолог Павлюк развеяла миф о «жиросжигающих» газировках
Диетолог Павлюк напомнила об опасности шоколада
«Для борьбы с отеками нужны компоненты, позволяющие улучшить вывод жидкости. Это вода и любые чаи, которые стимулируют её отток. Например, чай с брусникой. Достаточное количество воды будет улучшать текучесть жидкости в организме и стимулировать борьбу с отечностью», — сказал в беседе с «Москвой 24» Арзамасцев.
А врач Михаил Коновалов, в свою очередь, рассказал о том, как правильно хранить продукты в холодильнике для того, чтобы они не портились. Как передаёт utro.ru, овощи и фрукты стоит хранить в нижних частях холодильника, верхних – упакованные продукты, посередине – куриные яйца, а дверцы холодильника предназначены для различных соусов.
Читайте также:
Диетолог Королева: Главная пищевая «опасность» для сердца — это сахар
Диетолог Павлюк развеяла миф о «жиросжигающих» газировках
Диетолог Павлюк напомнила об опасности шоколада
Мелисса Тимофеева