Диетолог Арзамасцев: «Для борьбы с отёками нужны компоненты, улучшающие вывод жидкости»

Врач-диетолог Маргарита Королева заявила, что на работу сердечно-сосудистой системы влияет множество факторов, в том числе и питание. Главной опасностью для сердца является употребление сахара, содержащего фруктозу, которая при попадании в печень превращается в холестерин.