Диетолог Арзамасцев перечислил главные правила питания в жару

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«В жару организм получает повышенную нагрузку, поэтому лучше употреблять легкие продукты. Это диетическое мясо, рыба, которые хорошо усваиваются и не содержат много калорий. Это овощи, которые можно использовать в качестве гарнира, и обязательно фрукты», – объяснил специалист в беседе с Москвой 24.
Он также отметил, что количество приемов пищи желательно увеличить. К основным приемам пищи можно добавить перекуры, например, зеленые салаты. При этом диетолог добавил, что в жару необходимо пить больше воды, так как жидкость из организма быстро испаряется, и запасы эти стоит пополнять.
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