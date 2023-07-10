Диетолог Арзамасцев: Пожилым лучше употреблять 100-120 г мяса в день

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Врач-диетолог, нутрициолог Евгений Арзамасцев рекомендовал пожилым людям употреблять 100-120 г мяса в день.
«Пожилым мясо нужно есть ежедневно. Это может быть индейка, курица, перепел. Лучше не нагружать организм и в день съедать где-то 100-120 г мяса», – заявил в беседе с «Москвой 24» Арзамасцев.
Врач напомнил, что мясо содержит белок, который необходим для нормального функционирования организма, тем более это касается пожилых людей.
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