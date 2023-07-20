Диетолог Арзамасцев рассказал о пользе соли

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Врач-диетолог, нутрициолог Евгений Арзамасцев рассказал Москве 24, в каких случаях соль может быть полезна.
Натрий, который является одним из компонентов соли, позволяет поддержать сердечно-сосудистую систему, поэтому, употребляя соль в допустимых пределах, можно помочь организму.
При этом важно помнить, что избыточное употребление соли может вызвать обратный эффект и навредить организму, поэтому необходимо придерживаться нормы.
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«Когда человек активно тренируется, либо стоит сильная жара на улице, он теряет достаточно много жидкости, и натрий из организма тоже очень быстро уходит. В этом случае нарушение стабильности уровня воды, электролитов может привести к проблемам в работе сердца и в целом нехорошему самочувствию. Поэтому здесь умеренное потребление соли может быть полезно», – уточнил эксперт в беседе с Москва 24.
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Анастасия Чинкова