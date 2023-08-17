Диетолог Арзамасцев: Пить кофе с целью похудеть – бесполезно

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«Тот, кто правильно питается и пьет кофе, будет худеть так же, как человек с теми же параметрами, ведущий здоровый образ жизни и поддерживающий физические нагрузки, но не употребляющий этот напиток. <…> Кофе просто выводит у человека воду, но этот продукт стимулирует жиросжигание», — пояснил в беседе с «Москвой 24» Арзамасцев.
«Если ты спишь недостаточно, если есть стрессы, как бы ты правильно не располагался в постели, все равно будут возникать морщины и преждевременные признаки старения», — приводят «Дни.ру» со ссылкой на «Пятый канал» слова Ованесовой.Читайте также:
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