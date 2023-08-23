Диетолог Арзамасцев рассказал, что опасно есть на голодный желудок

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Диетолог Евгений Арзамасцев заявил, что на голодный желудок нельзя употреблять острые блюда, алкоголь и свежевыжатые соки. Об этом пишет «Москва 24».
По словам специалиста, если человек испытывает чувство голода, не стоит делать выбор в пользу тяжелых продуктов - таких, как грибы или орехи, потому что они «будут сложно переноситься».
Кроме того, Арзамасцев посоветовал не есть на голодный желудок специи, так как они раздражают слизистую.
Специалист добавил, что также нежелательно употреблять натощак алкоголь и свежевыжатые соки, чтобы не провоцировать проблемы со слизистой желудка и возможный гастрит в дальнейшем.
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Кроме того, Арзамасцев посоветовал не есть на голодный желудок специи, так как они раздражают слизистую.
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Диана Аванесян