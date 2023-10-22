Диетолог Белева: Топленое масло и чеснок в сезон простуд помогут организму

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Гастроэнтеролог-диетолог Эльвира Белева рассказала, что топленое масло и чеснок являются одними из самых эффективных продуктов, которые помогут поддержать иммунную систему и повысить сопротивляемость организма простудным заболеваниям.
В беседе с «Известиями» доктор Белева рассказала, что топленое масло содержит витамины группы B, а также A, E, D, PP и полезные полиненасыщенные кислоты, фосфор, железо, кальций, цинк, медь. Основной же его компонент — масляная кислота — повышает эластичность кровеносных сосудов, а также благотворно влияет на микрофлору кишечника.
Растительные масла, такие как подсолнечное и оливковое, также полезны для здоровья в период острых респираторных заболеваний.
Чеснок же вообще считается медиками «чемпионом» по питательным веществам и содержит, помимо витамина С, также и витамины группы В, кальций, калий, фосфор, селен, магний, натрий, цинк и железо.
Чеснок ускоряет выздоровление и сокращает продолжительность ОРВИ. За целебную силу чеснока отвечает активное вещество аллицин, – это органическое соединение, которое образуется при разрушении клеток чеснока. Сильная горечь, которую мы чувствуем при употреблении чеснока – это и есть аллицин. Он обладает противовирусной активностью и противовоспалительной эффективностью при ОРВИ.
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Растительные масла, такие как подсолнечное и оливковое, также полезны для здоровья в период острых респираторных заболеваний.
Чеснок ускоряет выздоровление и сокращает продолжительность ОРВИ. За целебную силу чеснока отвечает активное вещество аллицин, – это органическое соединение, которое образуется при разрушении клеток чеснока. Сильная горечь, которую мы чувствуем при употреблении чеснока – это и есть аллицин. Он обладает противовирусной активностью и противовоспалительной эффективностью при ОРВИ.
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