Диетолог Бинатова перечислила продукты, вызывающие кратковременное старение

Фото: Фотобанк Московской области
Эндокринолог Бинатова: К преждевременному старению могут привести мучные изделия и пастеризованное молоко
Эндокринолог и диетолог высшей категории Эльвина Бинатова назвала продукты, которые способны привести к преждевременному старению. Об этом пишут «Известия».
Врач предупредила, что на состоянии кожи могут негативно сказаться любые пакетированные соки, газированные напитки и сладости.
Бинатова напомнила, что много соли содержится в колбасных изделиях.
Кроме того, диетолог отнесла к продуктам, вызывающим ранее старение, пастеризованное молоко и рафинированные крупы.
Ранее врач-кардиолог Татьяна Бродовская назвала факты о холестерине, которые должен знать каждый. Подробнее об этом читайте в материале Радио 1.
Врач предупредила, что на состоянии кожи могут негативно сказаться любые пакетированные соки, газированные напитки и сладости.
«Употребление соленых и маринованных продуктов также может стать причиной преждевременного старения из-за высокого содержания соли», — цитирует издание слова собеседницы.
Бинатова напомнила, что много соли содержится в колбасных изделиях.
Кроме того, диетолог отнесла к продуктам, вызывающим ранее старение, пастеризованное молоко и рафинированные крупы.
Ранее врач-кардиолог Татьяна Бродовская назвала факты о холестерине, которые должен знать каждый. Подробнее об этом читайте в материале Радио 1.
Диана Аванесян