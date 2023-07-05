Диетолог Брюэр объяснила причину сильной тяги к шоколаду после пережитого стресса

Фото: министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области
Диетолог Сара Брюэр рассказала, что шоколад помогает расслабиться, но может и навредить при стрессе.
Диетолог Сара Брюэр рассказала Daily Mail, что шоколад содержит несколько веществ, помогающих улучшить самочувствие. Например, фенилэтиламин даёт ощущение счастья, спокойствия, а триптофан — химическое вещество, превращающееся в серотонин и усиливающее эйфорию. Теобромин выступает стимулятором бодрости.
Если стресс заедать шоколадом, существует риск попасть в ловушку называемую «инсулиновыми качелями»: эпизоды резкого роста и падения сахара постоянно сменяют друг друга, а человек постоянно чувствует непреодолимый голод и упадок сил.
Брюэр рекомендует есть темный шоколад, содержащий не менее 70% какао.
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Если стресс заедать шоколадом, существует риск попасть в ловушку называемую «инсулиновыми качелями»: эпизоды резкого роста и падения сахара постоянно сменяют друг друга, а человек постоянно чувствует непреодолимый голод и упадок сил.
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Мария Фирсова