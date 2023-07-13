Диетолог Дианова рекомендовала не есть фасоль и горох перед полётом

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Врач-диетолог Нурия Дианова объяснила, что перед авиаперелётом не рекомендуется употреблять блюда из фасоли, бобовых и гороха.
«Блюда из фасоли и жирная пища могут усугубить ситуацию, если у человека наблюдается тяжесть и дискомфорт в желудке. В случае ночного перелёта не стоит есть тяжелую пищу. Большое количество белка дольше усваивается и переваривается, особенно если человек спит, на утро может появиться запор», — отметила в беседе с NEWS.ru Дианова.
Также она предостерегла от употребления алкоголя перед перелётом. По её словам, перед таким путешествием лучше всего есть кошерную еду.
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