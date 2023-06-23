Диетолог Габдулхакова перечислила молочные продукты, которые не усваиваются организмом

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Диетолог Габдулхакова: Молочные продукты с растительными транжирами не усваиваются организмом
Диетолог Лариса Габдулхакова заявила, что организм не способен усвоить молочные продукты с большим содержанием растительных трансжиров. Об этом пишут «Известия».
По словам специалиста, полезными являются растительные жиры, содержащиеся в маслах холодного отжима. Когда переработанные растительные жиры добавляют в молочные продукты, меняется молекулярная формула, и жиры превращаются в транжиры. Габдулхакова пояснила, что организм не может эти жиры из-за плохого качества.
Диетолог посоветовала исключить из рациона молочные продукты с растительными жирами и выбирать натуральные творог и молоко.
Ранее нутрициолог Жанна Коробейникова раскрыла, когда шаурма может быть полезной. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
По словам специалиста, полезными являются растительные жиры, содержащиеся в маслах холодного отжима. Когда переработанные растительные жиры добавляют в молочные продукты, меняется молекулярная формула, и жиры превращаются в транжиры. Габдулхакова пояснила, что организм не может эти жиры из-за плохого качества.
«Как показали исследования, у детей, которые получали молочную смесь на основе растительных трансжиров, были проблемы с желудочно-кишечным трактом. И мало того, что была эта проблема, еще и выводился кальций из организма», — цитирует издание слова собеседницы.
Диетолог посоветовала исключить из рациона молочные продукты с растительными жирами и выбирать натуральные творог и молоко.
Ранее нутрициолог Жанна Коробейникова раскрыла, когда шаурма может быть полезной. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
Диана Аванесян