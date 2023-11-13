Диетолог Гинзбург назвал две самые опасные диеты

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Некоторые диеты могут нанести здоровью серьёзный вред.
Об этом предупредил диетолог Михаил Гинзбург, пишет «Вечерняя Москва». Навредить здоровью способна популярная диета Пьера Дюкана, которая заключается почти в полном отказе от углеводов. Человек начинает потреблять фактически только белки. По мнению специалиста, такой рацион может спровоцировать подагру, камни в желчном пузыре и почках. Эти проблемы могут появиться из-за большой концентрации белка.
К вредным диетам относят и голодную. В процессе строгого похудения у человека может произойти нарушение электролитного обмена. Это грозит нарушениями сосудистого тонуса и резким снижением артериального давления, когда человек пытается подняться. Также возрастают риски камнеобразования в почках и желчном пузыре.
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К вредным диетам относят и голодную. В процессе строгого похудения у человека может произойти нарушение электролитного обмена. Это грозит нарушениями сосудистого тонуса и резким снижением артериального давления, когда человек пытается подняться. Также возрастают риски камнеобразования в почках и желчном пузыре.
«Строгие диеты и постоянные ограничения опасны бессонницей, срывами, постоянными перееданиями, резким набором веса и расстройствами пищевого поведения. Одними из самых серьезных последствий, к которым может привести жесткая диета, считаются анорексия или булимия», — напоминает Михаил Гинзбург.Читайте также:
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Мария Фирсова