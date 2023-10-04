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Диетолог Гинзбург назвал грибы, замедляющие старение

Диетолог Гинзбург: Грибы шиитаке и шампиньоны сдерживают процессы старения
04 октября 2023, 05:08
Фото: iStock/wwasilisa

Фото: iStock/wwasilisa

Врач-диетолог Михаил Гинзбург заявил, что грибы полезны за счёт витаминов в составе, однако их основное преимущество — пищевые волокна, которые поддерживают микрофлору кишечника. Об этом пишет «Вечерняя Москва».

«Я рекомендую употреблять в пищу такие грибы, как шампиньоны и шиитаке. Последние исследования показали, что в них есть гликозиды, которые обладают противовоспалительным свойством и могут сдерживать процессы старения», — цитирует издание слова собеседника.

Гинзбург добавил, что грибы тяжело перевариваются в желудке, поэтому не должны быть ежедневным блюдом. Кроме того, некоторые грибы содержат токсичные вещества, сложно выводящиеся даже при кипячении и вымачивании. Чаще всего это старые или выращенные по особым методам грибы, пояснил диетолог.

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#врачи
#грибы
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#диетолог
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Врач Харитонов: После COVID-19 могут начаться проблемы в работе ЖКТ
04 октября 2023, 05:55

Фото: iStock/nensuria

Врач-гастроэнтеролог Андрей Харитонов заявил, что люди, переболевшие COVID-19 могут столкнуться с проблемами в работе ЖКТ. Об этом пишет kp.ru.
Специалист пояснил, что к таким последствиям, в том числе, могут привести самолечение, бесконтрольный приём БАДов и различных препаратов.

«С другой стороны, негативное влияние на желудочно-кишечный тракт оказывает сам вирус. Он способен вызывать повреждение клеток желудка и кишечника, что может приводить к расстройствам пищеварения на фоне вирусной инфекции», — цитирует издание слова собеседника.

Кроме того, после коронавируса у пациентов до 12 раз повышается риск развития функциональных заболеваний органов пищеварения — синдрома раздраженного кишечника (СРК) и функциональной диспепсии (ФД). Во избежания таких последствий Харитонов посоветовал проходить вакцинацию и принимать только лечение, назначенное врачом.

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#вирус
#врачи
#лечение
#здоровье
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Эндокринолог Шокур рассказала о проблемах с ЖКТ и давлением из-за орехов
04 октября 2023, 05:19

Фото: iStock/Premyuda_Yospim

Врач-эндокринолог Светлана Шокур рассказала, кому и чем может оказаться вредным частое употребление орехов. В разговоре с «Аргументами и Фактами» она напомнила, что орехи — это прежде всего высококалорийный продукт.
Специалист отметила, что калорийность и насыщенный вкус орехов может заставить человека забыть о контроле количества съеденного, что может быть чревато отравлением, а также потенциальным набором лишнего веса.

Кроме того, бесконтрольное употребление орехов может вызвать тяжесть и неприятные ощущения в желудке, вздутие живота, повышенное газообразование (метеоризм) и нарушение стула.

Не следует забывать о риске аллергии, прежде всего на лесной и грецкий орехи, которая встречается  у 20% взрослых и 5% детей. Она может вызвать анафилактический шок, который сопровождается падением артериального давления, удушением или остановкой дыхания.

«У людей с генетической предрасположенностью к аллергенам ореха (отек Квинке) контакт даже со следовыми количествами может вызвать сильную реакцию», — отметила Светлана Шокур. 

Кроме того, по словам эндокринолога, категорически нельзя есть орехи в больших количествах тем, у кого имеются проблемы с пищеварением, сахарный диабет, заболевания почек и сердечно-сосудистой системы. Это связано с тем, что ореховые ядра в соли, карамели или сахарном сиропе могут спровоцировать повышение артериального давления и уровня глюкозы в крови.

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#врачи
#советы
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«Известия»: Российские врачи могут получить право назначать БАДы пациентам
04 октября 2023, 04:52

Фото: iStock/Yana_Tatevosian

Российским врачам дадут право назначать биологически активные добавки (БАДы при выписывании рецептов пациентам. Такой законопроект, разработанный аппаратом правительства РФ, поддержал кабмин. Об этом в среду, 4 октября, пишет газета «Известия».
Опрошенные изданием врачи напоминают, что в настоящее время медик может лишь только порекомендовать человеку принять витамины или другие средства. При этом бесконтрольное употребление биодобавок может привести к тяжелым последствиям для здоровья.

«Бывают случаи, когда в добавках присутствуют компоненты, которых там не должно быть. Есть примеры, когда используются компоненты, опасные для здоровья, например средства на основе мухоморов. Нужно наводить порядок в этой сфере», — заявил журналистам «Известий» Николай Беспалов, директор по развитию аналитической компании RNC Pharma.

По мнению экспертов, в ближайшее время спрос будет увеличиваться на все БАДы. Это связано с тем, что значительный объем их продаж приходится на маркетплейсы, где требования ниже, чем в аптеках.

В целом же реализация добавок за последнее время увеличилась на 90,4%, достигнув 165,4 млн рублей без учета НДС. В лидерах БАДы с наиболее низкой ценой на рынке. В числе производителей данной продукции новосибирская компания «Биосан» и австрийская Ed.Haas.

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#рецепты
#врачи
#законопроект
#контроль
#витамины
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Фитнес-эксперт Рябинкова: Перед занятиями спортом нельзя пить чай и кофе
04 октября 2023, 02:43

Фото: iStock/djiledesign

Фитнес-экспресс Елена Рябинкова заявила, что перед занятиями спортом следует отказаться от употребления чая, кофе и других кофеиносодержащих напитков. Об этом пишет kp.ru.
«Лучше воздержаться от энергетиков во время тренировки, если вы не профессиональный спортсмен и не выполняете марафонский забег. Они повышают уровень сахара и инсулина в крови. Через некоторое время после их приема захочется спать, а не тренироваться», — цитирует издание слова собеседницы.

Рябинкова порекомендовала во время тренировок пить негазированную воду, а под конкретные тренировочные задачи выбирать напитки, относящиеся к спортивному питанию.

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#диетолог
#напитки
#тренировки
#спортсмен
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Диетолог Глебов рассказал о пользе воды с лимоном
04 октября 2023, 01:16

Фото: iStock/Andrii_Zorii

Ежедневное питье воды с лимоном или лаймом полезно для здоровья человека, заявил врач-диетолог Дмитрий Глебов в разговоре с порталом Mednovelty.ru.
Специалист отметил, что лимонная вода полезна для организма, так как содержит нутриенты, регулирующие уровень сахара и инсулин-резистентность. Кроме того, она снижает уровень «плохого» холестерина и ускоряет прохождение желчи.

Такая вода, помимо прочего, обладает противогрибковыми и противоварикозными свойствами. А фитонутриенты из лимонного сока помогают при геморрое, варикозе, улучшают кровообращение и общий метаболизм.

Наконец, лимонная вода может помочь и в борьбе с онкологическими заболеваниями, поскольку существенно замедляет развитие и размножение раковых клеток.

Ранее диетолог Марият Мухина отметила, что употребление воды с лимоном способствует разжижению и уменьшению вязкости крови, так как лимонный сок расщепляет жиры в крови на гораздо более мелкие фракции.

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#диетолог
#вода
#советы
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Корпус Московской областной психиатрической больницы введут в декабре 2024 года
03 октября 2023, 22:46

Фото: Минстройкомплекса МО

В посёлке Мещерское городского округа Чехов заканчивается строительство лечебного корпуса на 420 коек Московской областной психиатрической больницы №2 им. В. И. Яковенко. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства строительного комплекса Московской области.
Подрядчик приступил к работам подготовительного этапа по завершению строительства. Строители обустраивают стройплощадку, проводят вынос инженерных сетей.
«Площадь земельного участка превышает 1,5 га. Здание площадью свыше 9 тыс кв метров будет рассчитано на 420 коек», – говорится в сообщении.
Работы ведутся в рамках государственной программы Подмосковья за счёт бюджетных средств. Ввод объекта запланирован на декабрь 2024 года.
 
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#здравоохранение
#больница
#строительство
#министерство строительного комплекса мо
#подмосковье
#московская область
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В Коломенской больнице стала доступна биопсия щитовидки под УЗИ-контролем
03 октября 2023, 20:30

Фото: Минздрав МО

Жителям Коломенского городского округа стал доступен новый вид диагностики – пункционная биопсия узлового образования щитовидной железы. Она позволяет определить доброкачественность или злокачественность новообразования, сообщили в пресс-службе подмосковного Минздрава.
Для получения точного результата исследование проходит под ультразвуковым контролем. Это обеспечивает безопасность процедуры. Врач видит, куда именно вводится игла. Кроме того, УЗИ-исследование само по себе позволяет распознать злокачественные и доброкачественные новообразования. 
 
Длительность процедуры – от 15 до 25 минут. Её проводят без анестезии. После прокола узла щитовидной железы врач тонкой иглой с помощью одноразового шприца выполняется забор клеток щитовидной железы. 
 
Процедуру проводят в Коломенской областной больнице бесплатно, по полису ОМС. Она доступна всем жителям Московской области. Раньше жителям Коломны для прохождения диагностики нужно было ездить в МОНИКИ имени М.Ф. Владимирского.
 
На пункцию щитовидной железы направляет лечащий врач. По результатам исследования медицинский специалист определяет дальнейшую тактику лечения. 

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#минздрав мо
#здравоохранение
#онкология
#диагностика
#узи
#коломна
#больница
#московская область
#подмосковье
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Подмосковный травматолог Захаров рассказал, что делать в случае укуса клеща
03 октября 2023, 19:56

Фото: Минсельхозпрод МО

Подмосковье не является опасным по клещевому энцефалиту, однако изредка в регионе встречаются клещи-носители боррелиоза. Об этом сообщил заведующий травмпунктом Подольской больницы Дмитрий Захаров. Он также рассказал, что делать, если во время лесной прогулки укусил клещ.
«В последнее время к нам часто обращаются пациенты, атакованные клещами. Люди идут в лес, приносят полные корзины грибов, а заодно на себе - клещей. Если снятый клещ жив, нужно отнести его на экспертизу, чтобы выяснить, является ли он носителем инфекций. Если анализ положительный, необходимо обратиться в поликлинику к врачу-инфекционисту», – посоветовал Захаров.
Клещи впиваются не сразу, продолжил врач. Поэтому, придя домой, нужно снять одежду и внимательно осмотреть себя. После прогулки не будет лишним осмотреть и собаку: даже при использовании защитных средств она может принести клеща домой на себе.
 
По словам Захарова, самый простой способ уберечься от укуса - не дать клещу шанса пробраться под одежду. Поэтому брюки надо заправить в носки, на голову надеть плотно прилегающий головной убор. При этом между вещами не должно быть зазоров. Одежда должна быть светлой, чтобы на ней было видно клещей. На открытых участках тела необходимо использовать отпугивающие клещей репелленты. 

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#минсельхозпрод мо
#здоровье
#клещи
#лес
#подмосковье
#московская область
#безопасность
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Врач Мясников рассказал, что приводит к заболеваниям печени
Врач Мясников: алкоголь и сахар приводят к проблемам с печенью
03 октября 2023, 19:49

Фото: iStock/mi-viri

Заслуженный врач России, известный телеведущий Александр Мясников в беседе с Общественной службой новостей рассказал, от чего может страдать печень.
В первую очередь для печени представляет угрозу алкоголь. Мясников отметил, что малые дозы алкогольных напитков не причинят вреда организму, а вот если перейти границы нормы – возможны негативные последствия. Основными заболеваниями печени, полученными от употребления алкоголя, являются гепатиты и циррозы.

Также собеседник ОСН отметил, что неалкогольный гепатоз, переходящий в гепатит и затем в рак, вызывает сахар.

Кроме того, по словам Мясникова, цирроз печени возникает не только от напитков, но и от еды. Люди с лишним весом также подвержены проблемам с печенью. Также в зоне риска находятся люди с сидячим образом жизни.

Врач отметил и негативное влияние лекарственных препаратов на печень. В частности речь идёт о препаратах, в составе которых есть различные травы. Регулярное принятие таких лекарств приводит к проблемам с печенью. 

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#врач
#алкоголь
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