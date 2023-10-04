Диетолог Гинзбург назвал грибы, замедляющие старение

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Врач-диетолог Михаил Гинзбург заявил, что грибы полезны за счёт витаминов в составе, однако их основное преимущество — пищевые волокна, которые поддерживают микрофлору кишечника. Об этом пишет «Вечерняя Москва».
«Я рекомендую употреблять в пищу такие грибы, как шампиньоны и шиитаке. Последние исследования показали, что в них есть гликозиды, которые обладают противовоспалительным свойством и могут сдерживать процессы старения», — цитирует издание слова собеседника.
Гинзбург добавил, что грибы тяжело перевариваются в желудке, поэтому не должны быть ежедневным блюдом. Кроме того, некоторые грибы содержат токсичные вещества, сложно выводящиеся даже при кипячении и вымачивании. Чаще всего это старые или выращенные по особым методам грибы, пояснил диетолог.
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