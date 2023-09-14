Радио1
Главная / Новости / Здоровье/ Диетолог Гинзбург назвал неожиданные полезные свойства мяса краба

Диетолог Гинзбург назвал неожиданные полезные свойства мяса краба

Диетолог Гинзбург: Мясо краба улучшает работу мозга
14 сентября 2023, 18:40
Фото: istockphoto.com/mapo

Фото: istockphoto.com/mapo

Диетолог Михаил Гинзбург заявил, что мясо краба помогает улучшить работу головного мозга, а также замедлить старение и устранить дефицит витамина D.
Он подчеркнул, что витамин D способствует укреплению костей и снижает риск переломов.

«Витамин D влияет на состояние центральной нервной системы, защищает от депрессии, болезни Альцгеймера. С морепродуктами в организм человека поступают йод, селен и цинк. Три этих минерала необходимы для нормальной жизнедеятельности. Йод поддерживает функцию щитовидной железы», — пояснил в беседе с NEWS.ru Гинзбург.


Специалист добавил, что крабовое мясо содержит омега-3 полиненасыщенные жирные кислоты, которые также очень полезны для организма.

Читайте также:

Стало известно, как людям старшего возраста сохранить молодость

Диетолог Соломатина: Бутерброды и быстрые завтраки вредны для школьников

Академик Калинин назвал возможные причины смертей от арбузов
#мясо
#здоровье
#диетолог
#питание
#витамины
Читайте нас в
Невролог Емелин рассказал о неожиданном первом симптоме болезни Альцгеймера
14 сентября 2023, 18:27

Фото: istock / PIKSEL

Врач-невролог Андрей Емелин из Петербурга рассказал о первом симптоме болезни Альцгеймера. Профессор кафедры нервных болезней Военно-медицинской академии имени Кирова рассказал, что нарушение памяти не всегда свидетельствует о развитии болезни.
По словам специалиста, первым симптомом может стать отсутствие интереса к жизни, привычным занятиям и увлечениям у пожилого человека. Врач отметил, что родственники могут не обращать внимания на этот фактор и не сразу заметить развитие старческой деменции. 

По словам специалиста, в основе механизма болезни Альцгеймера лежит накопление патологических белков в головном мозге. Наследственный фактор не всегда влияет, наличие болезни у одного родственника не гарантирует обязательное наличие у другого.

Читайте также: 

Ученые заявили, что электронные сигареты ослабляют иммунитет

Врач Болибок: сибирская язва в России распространяется из-за жадности

Опрос: Большинство россиян больше не боятся COVID-19

#врач
#нарушение
#болезни
#развитие
#болезнь
Читайте нас в
Россиянам рассказали, когда витамины могут быть опасны для печени
Врач Панина: Неразумное употребление витаминов может вызвать проблемы с печенью
14 сентября 2023, 17:08

Фото: istockphoto.com/mi-viri

Врач-гастроэнтеролог, врач-диетолог, гепатолог Наталья Панина заявила, что неразумный приём витаминов, БАДов и других лекарственных средств может привести к разрушениям печени.
«БАДы, неразумный приём витаминов, антибиотиков, обезболивающих, пероральных контрацептивов, даже просто парацетамол может привести к токсическому гепатиту», — прокомментировала в беседе с Газета.ру Панина.

Также она подчеркнула, что любые лекарственные средства может назначать только врач, и принимать препараты надо строго в соответствии с предписаниями специалиста.

Кроме лекарств, по словам врача, негативное влияние на здоровье печени могут оказать лишний вес и ожирение, алкоголь, вредная пища.

Читайте также:

Эндокринолог Павлова назвала самые вредные углеводные продукты

В Петербурге число случаев отравления готовой едой из доставки выросло до 274

Врач Лебедева назвала самую вредную для организма кашу
#алкоголь
#здоровье
#врач
#пища
#препараты
Читайте нас в
Ученые заявили, что электронные сигареты ослабляют иммунитет
14 сентября 2023, 17:02

Фото: istock / Igor Ilkov

Ученые обнаружили новый вред от электронных испарителей. Исследование Бирмингемского университета опубликовал медицинский журнал Journal of Allergy and Clinical Immunology.

Исследователи заявили, что пар от электронных сигарет влияет на работу иммунной системы, а именно замедляет нейтрофилы. В качестве эксперимента они взяли образцы крови у некурящих здоровых людей и вывели оттуда клетки иммунитета, убивающие патогенные микроорганизмы и продукты распада тканей организма. Следующим этапом стало воздействие на клетки сорока затяжек (средний уровень потребления в день) без ароматизаторов с никотином и без. 

Ученые заметили, что все клетки остались живы, но их активность значительно уменьшилась. Причиной тому стало повышение уровня F-актина, расположенного внутри клеток. Исследователи пришли к выводу, что употребление электронных сигарет повышает риск респираторных болезней и ускоряют старение. 

Читайте также: 

Россиянам рассказали, когда витамины могут быть опасны для печени

Кардиолог Кореневич предупредила о крайне опасности макарон и риса для сердца

Эндокринолог Павлова назвала самые вредные углеводные продукты

#вред
#исследование
#сигареты
#вейпы
Читайте нас в
Врач Болибок: сибирская язва в России распространяется из-за жадности
14 сентября 2023, 16:00

Фото: IStock/Smederevac

В Воронежской области продолжается борьба с сибирской язвой. В регионе стартовала масштабная вакцинация животных. Число заболевших воронежцев возросло до девяти. Кроме того, заболевание подозревают у 15-летнего подростка.
Врач иммунолог-аллерголог Владимир Болибок заявил в эфире «Радио 1», что такие вспышки происходят в регионах России каждый год. Виной тому – жадность людей.
«Это такие хозяйства подворья, где содержится частный скот. Если неблагочестивые хозяева понимают, что животное заболело, они его забивают и пытаются утилизировать: распродать, съесть, шкуру куда-то деть, вместо того, чтобы обратиться к ветеринару. Сейчас корова дорогая, поэтому им жалко её обследовать и просто так забивать. Вот они и пытаются скрыть факт заболевания животного и его падеж, ставя под угрозу собственную жизнь и жизнь других людей», — сказал Болибок.
По словам специалиста, заражение сибирской язвой происходит моментально, достаточно просто взять мясо больного животного в руки. Животное же может заразиться, раскопав скотомогильники.
«У нас на территории России есть очаги — в основном это степная зона, где гоняли табуны, там есть скотомогильники, где захоронен падежный скот. Порой эти могильники то размывает от дождя, то просто животные раскапывают, и споры сибирской язвы, которые хранятся сотнями лет, активизируются и начинают заражать», — добавил иммунолог.
Читайте также: 

Онищенко: «Сибирская язва ещё долго будет с нами жить»

В Казахстане зафиксирована вспышка сибирской язвы

Вирусолог Чепурнов: Определить лёгочную форму сибирской язвы можно с помощью опроса пациента
#животное
#мясо
#заражение
#заболевания
Читайте нас в
Кардиолог Кореневич предупредила о крайне опасности макарон и риса для сердца
14 сентября 2023, 13:57

Фото: istockphoto.com/WS Studio

Кардиолога Анны Кореневич заявила, что на здоровье сердца, а также риск инфаркта огромное влияние оказывает питание.
По её ловам, риск развития проблем с сердцем повышен не только у тех, кто злоупотребляет хлебом и выпечкой, но и у любителей макарон и риса. Также неблагоприятны для здоровья сердца такие гарниры, как консервированные овощи. Как передаёт utro.ru, не рекомендуется злоупотреблять и красным мясом, колбасами, сосисками и пельменями. По словам специалиста, такие продукты содержат большое количество быстрых углеводов, а также трансжиры.

А врач-диетолог Елена Соломатина перечислила продукты, содержащие много клетчатки, к ним она отнесла свеклу, сельдерей, капусту и морковь.

«Из овощей больше всего богаты пищевыми волокнами свекла и морковь в сыром виде, сельдерей и капуста. Клетчатка даёт эффект пилинга и отлично вбирает в себя всё, что нам не нужно в организме. Она выводит радионуклиды, излишки сахара, холестерина, соли тяжёлых металлов», — пояснила в беседе с «Москвой 24» Солоатина.

Она отметила, что микроэлемент содержат и фрукты, такие, как чернослив, курага и инжир.

Читайте также:

Эндокринолог Павлова назвала самые вредные углеводные продукты

Кардиолог Кореневич перечислила гарниры, изнашивающие сосуды

Стало известно, как людям старшего возраста сохранить молодость
#продукты
#овощи
#врач
#диетолог
#фрукты
Читайте нас в
Опрос: Большинство россиян больше не боятся COVID-19
14 сентября 2023, 13:41

Фото: istockphoto.com/geargodz

Опрос Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) показал, что лишь 40% россиян опасаются заболеть коронавирусом.
Остальные либо считают, что с ними ничего страшного не случится (24%), либо вообще уже не задумываются об этом (26%).

«Наряду с ростом заболеваемости в сентябре выросли и опасения россиян заболеть СOVID-19, в общей сложности 41% очень боятся или в какой-то мере опасаются заразиться коронавирусом. В июне показатель был ниже на 8 п.п. – 33%», – приводит АГН «Москва» сообщение ВЦИОМ.

Отмечается, что чаще всего отмечали страх заболеть коронавирусом люди старшего поколения.

Ранее телеведущая Айза пожаловалась на дикую усталость, в том числе, от проблем со здоровьем.

«Я каждый день хочу сдаться! Хочу кричать от усталости! Ныть от грязи вокруг! От своих вечных болезней! Плюс у меня раздолбанные гланды тысячами ангин с самого детства», — приводят «Дни.ру» со ссылкой на «Пятый канал» слова девушки.

Читайте также:

В 2023 году более 900 тысяч детей прошли профосмотры в Подмосковье

Занятия скандинавской ходьбой спасут от осенней хандры

Более 450 тысяч жителей Подмосковья привились от гриппа

#страх
#вциом
#люди
#коронавирус
#опрос
Читайте нас в
В 2023 году более 900 тысяч детей прошли профосмотры в Подмосковье
14 сентября 2023, 11:21

Фото: пресс-служба министерства здравоохранения Московской области

Жители Московской области, в том числе дети, могут пройти бесплатную диспансеризацию или профилактический медицинский осмотр.
Регулярное прохождение диспансеризации или профилактического осмотра позволит выявить заболевание на ранней стадии развития и начать своевременное лечение, сообщает «Радио 1» пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.
«Для удобства родителей и детей прохождение профосмотра доступно не только в поликлинике, но и в школе. В этом случае бригады врачей самостоятельно выезжают в образовательное учреждение для осмотра. Всего с начала года профилактические осмотры прошли уже свыше 900 тысяч детей, что на 72 тысяч больше, чем за аналогичный период прошлого года», — сказала Первый заместитель Председателя Правительства Московской области Светлана Стригункова.
Для прохождения профосмотра нужно обратиться в поликлинику, к которой прикреплён ребёнок с паспортом или свидетельством о рождении и полисом ОМС.

Чтобы пройти диспансеризацию, нужно обратиться в поликлинику по месту прикрепления с паспортом и полисом ОМС. Также записаться на диспансеризацию можно на региональном портале госуслуг, по номеру тел. 122, через инфомат в поликлинике и через чат-бот в Telegram.

Читайте также:

Более 1,5 млн жителей Подмосковья прошли диспансеризацию и профосмотры.

Более 7 тыс. человек проверили своё здоровье в парках Подмосковья с начала лета.

Получить онлайн в Подмосковье теперь можно ещё три медицинские справки.
#подмосковье
#здоровье
#лечение
#омс
#человек
#светлана стригункова
#онлайн
#справки
#telegram
#чат
#сво
Читайте нас в
Занятия скандинавской ходьбой спасут от осенней хандры
14 сентября 2023, 09:49

Фото: пресс-служба министерства здравоохранения Московской области

Врач приёмного отделения Московской областной больницы имени профессора В.Н. Розанова Евгения Кованжи даёт рекомендации, следование им поможет справиться с сезонной апатией.
Врач Евгения Кованжи рекомендует: 
— наладить режим дня;
— хорошо питаться;
— поддерживать форму;
— бывать чаще на улице и насыщаться кислородом;
— заниматься физической активностью.
«Не забывать про физическую активность, растяжку, ЛФК или, например, северную ходьбу. Заниматься ей могут те, у кого нет артрита или артроза коленных или голеностопных суставов. Также эта нагрузка противопоказана людям с артрозом тазобедренных суставов», — рассказывает врач приёмного отделения Московской областной больницы имени профессора В.Н. Розанова Евгения Кованжи.

Если у человека наблюдаются: боли в спине, остеохондроз или грыжи позвоночника — это не являются противопоказанием для скандинавской ходьбы. Наоборот, этот вид аэробной нагрузки хорошо тренирует сосуды сердца и легких, предотвращая развитие гипертонической и ишемической болезней, сообщает «Радио 1» пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.

Для эффективных занятий скандинавской ходьбой очень важно правильно подобрать себе палки.

Занятия должны проходить примерно 3 раза в неделю. 

Читайте также: 

Стало известно, как людям старшего возраста сохранить молодость.

Эндокринолог Павлова назвала самые вредные углеводные продукты.

У семилетней девочки после планового осмотра зрения диагностировали деменцию.
#продукты
#врач
#больницы
#развитие
#режим
#скандинавская ходьба
#спорт
#осень
Читайте нас в
Эндокринолог Павлова назвала самые вредные углеводные продукты
14 сентября 2023, 06:19

Фото: iStock/NataliPopova

Врач-эндокринолог Зухра Павлова в своём Telegram-канале назвала продукты с большим количеством вредных углеводов. На первом месте среди «углеводных бомб» оказались варенья и джемы.
Причина этого, по словам Павловой, заключается в том, что объяснила, что чаще всего количество сахара в вареньях превышает количество ягод — а те, в свою очередь, также могут обладать большим количеством фруктозы. Лучше заменять эти продукты свежими ягодами про сезону.

По той же причине, называющейся «переизбыток сахара», специалист советует отказаться от йогуртов с различными наполнителями.

«В целом это могла бы быть очень полезная еда (кальций, белок, молочнокислые бактерии), но сахар все перечеркивает», —говорит Зухра Павлова.

Разумеется, вреден также белый хлеб, круассаны и магазинная выпечка — там слишком мало полезных ингредиентов, поэтому вместо них лучше использовать цельнозерновой  ​хлеб, или ​же в крайнем случае испечь полезную домашнюю выпечку (например, на рисовой или кокосовой муке).

В популярных среди россиян быстрых завтраках также содержатся вредные углеводы, их следует заменить обычной кашей, где нету подслащенных ингредиентов. Также лучше отказаться от мороженого и консервированных фруктов: по мнению Павловой, они всего лишь представляют собой так называемый «подслащённый жир».

Не следует злоупотреблять сладкими газировками и свежевыжатыми соками, поскольку там, как правило, содержится слишком много калорий. Помимо этого, наличие фруктозы во всех разновидностях подобных напитков может негативно сказаться на работе печени человека.

На последнем месте в списке врача-эндокринолога оказался мед, который Павлова назвала «сахарной бомбой» из-за содержания целой смеси самых различных сахаров.

Читайте также:

Врач Лебедева назвала самую вредную для организма кашу

Кокосовое масло признали вредным для здоровья

«Известия»: Нутрициолог Меньшикова назвала пять самых вредных продуктов, которые россияне едят почти каждый день


#продукты
#вред
#врачи
#советы
Читайте нас в
Достижения.рф