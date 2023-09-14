Диетолог Гинзбург назвал неожиданные полезные свойства мяса краба

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«Витамин D влияет на состояние центральной нервной системы, защищает от депрессии, болезни Альцгеймера. С морепродуктами в организм человека поступают йод, селен и цинк. Три этих минерала необходимы для нормальной жизнедеятельности. Йод поддерживает функцию щитовидной железы», — пояснил в беседе с NEWS.ru Гинзбург.
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