Диетолог Гинзбург назвал суточную норму кисломолочных продуктов

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Врач-диетолог Михаил Гинзбург назвал суточную норму кисломолочных продуктов. Об этом пишет радио Sputnik.
Диетолог посоветовал каждый день выпивать стакан кефира и съедать 200 г творога или две ложки сметаны. Он подчеркнул, что лучше всего выбирать фермерские продукты.
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