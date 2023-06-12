Диетолог Гинзбург объяснил, как избежать скачков давления летом

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Специалист пояснил, что колебание артериального давления в жаркую погоду может наблюдаться и у гипертоников, и у гипотоников. Самое главное в жару не допускать обезвоживания.
«Необходимо всегда иметь под рукой воду и не лениться ее пить, даже когда человек вроде бы не чувствует жажды. Потому что она может быть запоздалой. Сначала мы вроде чувствуем себя неплохо, а потом возникают проблемы. Поэтому нужно просто пить воду на всякий случай. Ее количество индивидуально», — цитирует издание слова собеседника.
Обычно, для снижения давления гипертоникам прописаны лекарства. Им необходимо помнить, что такие препараты на фоне жары и обезвоживания могут действовать более выражено, добавил Гинзбург.
«Поэтому, помимо прочих рекомендаций, вроде поддержания водного режима гипертоникам еще нужно посоветоваться с врачом в плане коррекции приема гипотензивных препаратов на летний период», — порекомендовал врач.
Помимо воды гипотоники также могут пить тонизирующие напитки — например, элеутерококк, кофе или женьшень, поддерживая таким образом тонус сосудов, заключил Михаил Гинзбург.
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