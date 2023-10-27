Диетолог Гинзбург предупредил о риске инфаркта из-за переедания

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«Переедание способно привести к резкому ухудшению состояния у людей с недостаточностью кровообращения, с выраженным коронарным синдромом, с ишемической болезнью сердца», — сказал специалист в ходе беседы с изданием «Москва 24».
Гинзбург добавила, что из-за переедания затрудняется дыхание, появляется одышка, повышается давление и учащается сердцебиение.
«Все это при наличии предпосылок повышает риск сердечно-сосудистой катастрофы», — пояснил диетолог.
Кроме того, употребление за раз большого количества пищи увеличивает нагрузку на органы пищеварения, заключил Михаил Гинзбург.
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