Диетолог Гинзбург рассказал, какие продукты нужно есть при панкреатите

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Врач-диетолог Михаил Гинзбург порекомендовал отказаться от мороженого и сметаны при панкреатите
Для того чтобы избежать регулярных постоянных болей, связанных с панкреатитом, нужно обратить внимание на рацион питания. Об этом диетолог Михаил Гинзбург рассказал в беседе с изданием «Дача».
Специалист отметил, что панкреатит часто приводит к неприятным последствиям — таким как почечная недостаточность, сахарный диабет и рак поджелудочной железы.
По словам Гинзбурга, симптомами панкреатита являются тошнота, рвота, повышенная температура, желтушность кожи, вздутие живота, снижение массы тела и другие. В таких случаях необходимо сразу обратиться к врачу. Кроме того, из рациона рекомендуется исключить сливки, сметану, сладости и мороженное.
Врач добавил, что при панкреатите важно употреблять овощи, морсы и ягоды.
Ранее онкологи назвали два продукта, провоцирующих рак толстой кишки. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
Специалист отметил, что панкреатит часто приводит к неприятным последствиям — таким как почечная недостаточность, сахарный диабет и рак поджелудочной железы.
Врач добавил, что при панкреатите важно употреблять овощи, морсы и ягоды.
«Можно макароны, рыбу в виде провернутых фрикаделек, нежирные молочные и кисломолочные продукты», — цитирует издание слова собеседника.
Ранее онкологи назвали два продукта, провоцирующих рак толстой кишки. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
Диана Аванесян