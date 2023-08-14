Диетолог Гинзбург рассказал о вреде чрезмерного употребления кваса

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Врач-диетолог, доктор медицинских наук Михаил Гинзбург считает, что чрезмерное употребление такого популярного у россиян напитка, как квас, может представлять опасность для организма. Об этом он рассказал в беседе с радио Sputnik.
«Даже здоровым людям стоит пить его в ограниченных количествах. Я бы рекомендовал употреблять только один стакан кваса в день, причем после еды. Если речь идет об окрошке с квасом, то не больше одной порции в день», — рассказал Гинзбург.Специалист пояснил, что причина таких строгих ограничений заключается из-за высокого содержания сахара в квасе. Поэтому чрезмерное употребление данного напитка может привести к набору лишнего веса, а иногда — и к развитию сахарного диабета.
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