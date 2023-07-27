Диетолог Гинзбург рекомендовал есть рыбу для профилактики старения

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Врач-диетолог Михаил Гинзбург перечислил продукты, которые наиболее полезны для людей «серебряного возраста» — старше 50 лет. В первую очередь специалист назвал рыбу.
Кроме того, молодость мозга помогают сохранить орехи и овощи, отметил врач. Очень важно есть жирную морскую рыбу, содержащую жирные кислоты омега-3, йод и витамин D. Желательно вводить ее в рацион ежедневно, сообщает «Лента.ру».
Не менее важны кисломолочные продукты, положительно влияющие на работу желудочно-кишечного тракта. Воспалительные процессы и сбои в работе кишечника могут привести к ухудшению работы мозга, ускорению процессов его старения и повышению риска развития депрессии. Также в рацион необходимо включать фрукты, ягоды и овощи. В день следует съедать не менее двух фруктов, 50 граммов ягод, пучок зелени и полкилограмма овощей.
Полезны для сохранения молодости орехи, лук, чеснок и приправы: перец, имбирь и куркума.
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Не менее важны кисломолочные продукты, положительно влияющие на работу желудочно-кишечного тракта. Воспалительные процессы и сбои в работе кишечника могут привести к ухудшению работы мозга, ускорению процессов его старения и повышению риска развития депрессии. Также в рацион необходимо включать фрукты, ягоды и овощи. В день следует съедать не менее двух фруктов, 50 граммов ягод, пучок зелени и полкилограмма овощей.
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Александр Бойцов