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Диетолог Гинзбург рекомендовал есть рыбу для профилактики старения

27 июля 2023, 21:09

Фото: istockphoto/Olesia Shadrina

Врач-диетолог Михаил Гинзбург перечислил продукты, которые наиболее полезны для людей «серебряного возраста» — старше 50 лет. В первую очередь специалист назвал рыбу.
Кроме того, молодость мозга помогают сохранить орехи и овощи, отметил врач. Очень важно есть жирную морскую рыбу, содержащую жирные кислоты омега-3, йод и витамин D. Желательно вводить ее в рацион ежедневно, сообщает «Лента.ру».

Не менее важны кисломолочные продукты, положительно влияющие на работу желудочно-кишечного тракта. Воспалительные процессы и сбои в работе кишечника могут привести к ухудшению работы мозга, ускорению процессов его старения и повышению риска развития депрессии. Также в рацион необходимо включать фрукты, ягоды и овощи. В день следует съедать не менее двух фруктов, 50 граммов ягод, пучок зелени и полкилограмма овощей.

Полезны для сохранения молодости орехи, лук, чеснок и приправы: перец, имбирь и куркума.

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#лук
#рыба
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Терапевт Тан перечислил неожиданные признаки развития сахарного диабета
27 июля 2023, 20:04

Фото: istockphoto/Tonpor Kasa

Обращая внимание на любые изменения в моче или стуле, можно выявить серьезные проблемы со здоровьем, включая диабет. Об этом сообщил врач-терапевт, глава британского медицинского центра Pall Mall Чун Тан.
Одним из таких признаков могут стать проблемы со стулом. Колебания уровня сахара в крови могут повлиять на работу желудочно-кишечного тракта и вызвать запоры, передает слова специалиста британское издание Express.Еще одним симптомом сахарного диабета является частое мочеиспускание, известное также как полиурия. Доктор Тан пояснил, что когда уровень сахара в крови высок, почки начинают активно работать над удалением его излишков из кровотока.

Кроме того, при диабете могут возникнуть проблемы с мочеиспусканием. Случается, что при постоянном желании пойти в туалет, начать процесс мочеиспускания никак не удается. Это связано с тем, что повышенный уровень сахара в крови вызывает поражение нервов, контролирующих мочевой пузырь. Это может вызвать трудности с запуском или остановкой потока мочи, заключил врач.

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#врач
#сахарный диабет
#симптомы
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Нутрициолог Маломуж назвала альтернативу кофе
27 июля 2023, 19:04

Фото: iStock/Maridav

Нутрициолог Светлана Маломуж в беседе с Общественной службой новостей (ОСН) назвала напитки, которые помогут заменить кофе.
Людям, которые испытывают стресс, сталкиваются с высоким давлением, отёками, проблемами с печенью и кишечником, а также имеющим аутоиммунные заболевания, лучше отказаться от кофе. А тем, у кого нет таких проблем, тоже стоит подобрать альтернативу полюбившему напитку, поскольку из-за его большого спроса на плантациях часто используют пестициды, которые вредят здоровью.
Нутрициолог в интервью ОСН назвала шесть напитков, которые помогут забыть кофе и укрепить своё здоровье.

1. Зелёный чай

Он содержит в себе кофеин, который поможет почувствовать бодрость, но здесь его гораздо меньше, чем в кофе, поэтому вреда для здоровья не последует. Этот напиток богат антиоксидантами и укрепляет стенки кровеносных сосудов.

2. Матча

Этот японский напиток набирает популярность. Он способствует снижению веса и ускоряет обмен веществ. Также он поднимает настроение и регулирует уровень сахара в крови. Маломуж подчеркнула, что, в отличие от кофе, японский чай позволит сохранить заряд энергии дольше, примерно на 4-6 часов.

3. Мятный чай

Напиток способен освежить и почувствовать умиротворение. Он оказывает положительное влияние на ЖКТ, помогает избавиться от головных болей и спазма.

4. Шиповник

Заваренные плоды шиповника, который богат витамином С, помогают укрепить иммунитет, нормализовать давление и работу ЖКТ.

5. Чай мате

Этот чай даёт прилив бодрости и энергии, не зря он так полюбился известным футболистом Лионелем Месси. Он способствует сжиганию жира, укрепляет иммунитет, улучшает концентрацию и действует как антидепрессант.

6. Вода с лимоном

Этот напиток часто советуют тем, кто желает похудеть, потому что он улучшает метаболизм, укрепляет иммунитет, сохраняет тонус кожи. Кроме того, вода с лимоном поможет быстро проснуться и запастись необходимой энергией.

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#здоровье
#продукты
#кофе
#чай
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Акушерский корпус Можайской больницы ждёт капремонт
27 июля 2023, 18:39

Фото: Минздрав МО

Капитальный ремонт здания бывшего акушерского корпуса Можайской центральной районной больницы планируется провести в 2024 и 2025 годах. Об этом сообщается на сайте администрации Можайского городского округа.
Капремонт необходим для размещения в здании хирургического стационара.
 
Акушерское отделение будет перепрофилировано, туда переведут отделение хирургии. Старое же здание хирургического отделения больницы капитально отремонтируют, после чего разместят там туберкулёзный диспансер, женскую консультацию и лаборатории. 
 
Также будут предусмотрены кабинеты для администрации больницы, что позволит разгрузить часть помещений в здании поликлиники. Не переедет только кабинет флюорографии, который останется на прежнем месте – в торце здания. Также обсуждается вопрос благоустройства территории ЦРБ.  
 
Можайская центральная районная больница – старейшее учреждение здравоохранения Московской области. Первый документ, в котором она упоминается, датируется 1831 годом. Акушерский корпус был построен в 1989-м.

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#подмосковье
#московская область
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#больница
#городской округ можайск
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Подмосковные врачи за полмесяца провели более 1 тыс осмотров в Новоазовской больнице
27 июля 2023, 16:50

Фото: Istockphoto / PeopleImages

Врачи из Московской области за две недели провели уже более 1 тыс осмотров пациентов в Новоазовской больнице в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщили в пресс-службе подмосковного Минздрава.
«Мы понимаем, как важна качественная медицинская помощь жителям ДНР. Поэтому мы направили туда наших врачей, которые проводят медосмотры. За две недели проведено уже более 1 тыс осмотров», – рассказала первый зампред правительства Московской области Светлана Стригункова
В командировку отправились врачи из Королёвской, Балашихинской и Клинской больниц. Бригада состоит из пяти медиков: эндокринолога, пульмонолога, терапевта и травматолога-ортопеда. 
 
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Тренер по омоложению Трескова назвала факторы, вызывающие ранее старение кожи
27 июля 2023, 16:02

Фото: iStock/mi-viri

Тренер по естественному омоложению Надежда Трескова рассказала Общественной службе новостей (ОСН) о привычках, которые приводят к быстрому старению.
1. Неправильное питание

Рацион питания оказывает сильное влияние на процессы старения и общее состояние здоровья. Так, люди, употребляющие жирную и переработанную пищу, склонны к быстрому старению. Это связано с повышением уровня холестерина и возможными сердечно-сосудистыми заболеваниями.

2. Малоподвижный образ жизни

Отсутствие физической нагрузки влечёт за собой ухудшение кровообращения и слабость мышц. Это отрицательно влияет на кожу и приводит к тому, что организму становится сложнее противостоять негативным факторам извне, сказала врач в беседе с ОСН.

3. Недосып

Сон даёт организму отдых, восстановление и способствует регенерации коллагена – основного компонента упругой кожи. Если сна недостаточно, то организм не получает необходимого и быстрее изнашивается.

4. Вредные привычки, в частности, употребление алкоголя и курение

Вредные привычки оказывают негативное влияние на весь организм, не исключение и кожа. Курение вызывает воспаление, приводящее к образованию морщин, а алкоголь вреден для всех тканей организма.

5. Постоянный стресс

Ещё один фактор, приводящий к ускоренному старению. Постоянные волнения вызывают дисбаланс в организме, который, в свою очередь способствует развитию различных заболеваний и ведёт к преждевременному старению.

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#жизнь
#врач
#кожа
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Подмосковные врачи помогли родить женщине с тяжёлым нервным заболеванием
27 июля 2023, 12:19

Фото: Минздрав МО

Врачи из Московской области помогли стать матерью женщине с тяжёлым заболеванием нервной системы. Об этом сообщили в пресс-службе подмосковного Минздрава.
В женскую консультацию Королёвской больницы для ведения беременности обратилась 22-летняя женщина с хроническим заболеванием нервной системы. Как выяснилось, патологию пациентке диагностировали ещё в подростковом возрасте. 
«При своевременной постановке на учет по беременности, соблюдении всех рекомендаций специалистов и лекарственной терапии женщина с заболеваниями нервной системы может родить здорового ребёнка. Заболевание при беременности опасно тем, что может привести не только к получению травм, но и преждевременным родам и другим осложнениям», – сказал замглавврача по акушерско-гинекологической помощи Артур Шахназарян.
Во втором триместре беременности у женщины обострилось неврологическое заболевание. Её экстренно госпитализировали в реанимацию Королёвской больницы, а затем перевели в гинекологическое отделение. После стабилизации состояния она была переведена в Московский областной научно-исследовательский институт акушерства и гинекологии.
 
Несмотря на тяжёлое течение заболевания, беременность была пролонгирована до 38-й недели. Роды успешно провели в положенный срок естественным путём. Появилась на свет доношенная девочка весом 3260 г. Сейчас мать и новорождённая уже выписаны.

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В Подмосковье уже почти 45 тыс. женщин воспользовались услугой индивидуального сопровождения беременности

Подмосковные врачи провели почти 50 тыс. телемедицинских консультаций для беременных
 

#минздрав мо
#роды
#беременные женщины
#здравоохранение
#акушерство
#подмосковье
#московская область
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В Подмосковье уже почти 45 тыс. женщин воспользовались услугой индивидуального сопровождения беременности
27 июля 2023, 11:40

Фото: istockphoto / Kostikova

В Московской области для всех женщин, вставших на учет по беременности, доступна услуга индивидуального сопровождения беременности.
В Московской области в этом году появилась услуга индивидуального сопровождения беременности, благодаря проекту «Наша женская консультация», сообщает «Радио 1» пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.

В рамках услуги индивидуального сопровождения, за беременной женщиной закрепляется ответственный сотрудник, который производит запись пациентки на все процедуры: записывает пациентку на скрининг, приемы и консультации к врачам, в том числе узкопрофильным, будет напоминать о визитах, информировать о курсах для беременных, школах матерей, экскурсиях, проводимых в родильных домах и перинатальных центрах и многое другое.
«В такой особенный период важно, чтобы женщина могла задать волнующие ее вопросы опытному специалисту. Удобно, что пациентка сама может связаться с ответственным сотрудником по телефону или написать в мессенджер. Всего с начала года услугой воспользовались уже 43,6 тыс. женщин», — рассказала Первый заместитель Председателя Правительства Московской области Светлана Стригункова.
Чтобы встать на учет необходимо обратиться в кабинет женской консультации по первичной постановке на учет по месту проживания.

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#беременные женщины
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Диетолог Королёва рассказала, какие арбузы могут привести к отравлению
27 июля 2023, 11:36

Фото: iStock/Nadya So

Нельзя покупать разрезанный арбуз, он может быть опасен для здоровья. Об этом «Москва 24» сообщила врач -терапевт, диетолог, доктор медицинских наук Маргарита Королёва.
Разрезанную половину арбуза, которая лежит на прилавке, покупать опасно, поскольку туда попадет большое количество бактерий, которые в сладкой среде сразу же начинают размножаться. Употребление в пищу такого продукта может привести к отравлению.

Врач в беседе с «Москва 24» посоветовала покупать целый арбуз без трещин и обязательно с жёлтым пятном – это показатель того, что арбуз долго созревал, а значит полезен и не содержит нитратов.

Ранее врач-диетолог Наталья Павлюк в беседе с «Радио 1» назвала суточную норму употребления арбуза. 

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#арбуз
#диетолог
#здоровье
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Стоматолог Рындина назвала продукты, которые вредят зубам
27 июля 2023, 10:59

Фото: iStock/PIKSEL

Врач-стоматолог общей практики Таисия Рындина рассказала в беседе с «Вечерней Москвой», какие продукты стоит исключить из рациона, чтобы сохранить здоровье зубов.
Самыми вредными напитками считаются газированные, сладкие, высококислотные напитки. К ним относятся соки, энергетики, газировки. Их употребление приведёт к возникновению кариеса, разрушению эмали зубов.

Врач подчеркнула, что для зубов опасна как твёрдая, так и мягкая пища. Первая оказывает негативное механическое воздействие, а вторая создаёт почву для бактерий.

Стоматолог в беседе с «Вечерней Москвой» дала несколько советов читателям. Во-первых, нужно чаще есть овощи и фрукты. Они содержат мало углеводов и в меру жёсткие, что позволяет при пережёвывании убрать часть зубного налёта. А из напитков лучше выбрать простую негазированную воду.
 
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