Диетолог Гинзбург заявил об исключительной пользе хурмы для людей в 50+

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Диетолог и нутрициолог Михаил Гинзбург заявил о том, что хурма полезна для людей старше 50 лет тем, что позволяет предотвратить старение и сохранить пигмент кожи и волос.
Он заявил, что фрукт является не просто вкусным, но и максимально полезным.
Однако и злоупотреблять хурмой тоже не следует. По словам врача, к ней с осторожностью надо относится людям с проблемами поджелудочной железы, мочекаменной болезнью, сахарным диабетом.
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«В ней огромное количество витаминов А, В, С, а также микроэлементов. Весь этот комплекс витаминов ценен особенно в осенний период. Вещества, содержащиеся в фрукте, улучшают работу нервной системы, поддерживают иммунитет, помогают организму защищаться от опасных инфекционных возбудителей», — добавил в беседе с «Вечерней Москвой» Гинзбург.
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Мелисса Тимофеева