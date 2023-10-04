Диетолог Глебов рассказал о пользе воды с лимоном

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Ежедневное питье воды с лимоном или лаймом полезно для здоровья человека, заявил врач-диетолог Дмитрий Глебов в разговоре с порталом Mednovelty.ru.
Специалист отметил, что лимонная вода полезна для организма, так как содержит нутриенты, регулирующие уровень сахара и инсулин-резистентность. Кроме того, она снижает уровень «плохого» холестерина и ускоряет прохождение желчи.
Такая вода, помимо прочего, обладает противогрибковыми и противоварикозными свойствами. А фитонутриенты из лимонного сока помогают при геморрое, варикозе, улучшают кровообращение и общий метаболизм.
Наконец, лимонная вода может помочь и в борьбе с онкологическими заболеваниями, поскольку существенно замедляет развитие и размножение раковых клеток.
Ранее диетолог Марият Мухина отметила, что употребление воды с лимоном способствует разжижению и уменьшению вязкости крови, так как лимонный сок расщепляет жиры в крови на гораздо более мелкие фракции.
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Такая вода, помимо прочего, обладает противогрибковыми и противоварикозными свойствами. А фитонутриенты из лимонного сока помогают при геморрое, варикозе, улучшают кровообращение и общий метаболизм.
Ранее диетолог Марият Мухина отметила, что употребление воды с лимоном способствует разжижению и уменьшению вязкости крови, так как лимонный сок расщепляет жиры в крови на гораздо более мелкие фракции.
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Артем Путинцев