Диетолог Глебов рассказал о пользе воды с лимоном

Подмосковье не является опасным по клещевому энцефалиту, однако изредка в регионе встречаются клещи-носители боррелиоза. Об этом сообщил заведующий травмпунктом Подольской больницы Дмитрий Захаров. Он также рассказал, что делать, если во время лесной прогулки укусил клещ.