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Диетолог Гридина опровергла миф о полезности варенья

05 июля 2023, 12:47

Фото: пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области

Диетолог Наталия Гридина рассказала, что фрукты и ягоды в варенье лишаются полезных свойств.
Варенье считают полезным продуктом, но на самом деле длительная термическая обработка фруктов и ягод ликвидирует их полезность. Об этом «Газете.Ru» сообщила диетолог Наталия Гридина.
«После варки в варенье практически не остается витаминов. Варенье приобретает только вкус фруктов и ягод, но польза витаминов оказывается практически нулевая», – прокомментировала миф о полезности варенья Наталия Гридина.

Диетолог предупредила, что варенье фактически является жидким сахаром со вкусом фруктов или ягод.

При этом о пользе варенья тоже не стоит забывать. Например, варенье из айвы оказывает благоприятное воздействие на работу ЖКТ, а варенье из цитрусовых или клюквы частично восполняет недостаток витамина С. Малиновое варенье содержит салициловую кислоту, которая входит в состав средств против гриппа и простуды.

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#варенье
#ягоды
#малина
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Диетолог Королева: Конкретные продукты не запускают онкологический процесс
05 июля 2023, 19:49

Фото: istockphoto.com/Minerva Studio

Врач-диетолог Маргарита Королева опровергла миф о том, что конкретные продукты способны вызвать рак.
Она отметила, что онкологические процессы в организме запускаются группой факторов.

«Любое онкологическое заболевание – это мультифакторное заболевание. В основе лежит несколько факторов – генетика, наследственность, образ жизни, питание его в целом, окружающая среда, наличие хронического стресса или аутоимунных процессов. Есть много причин, способных подстегнуть к запуску деления клеток», – отметила в беседе с Общественной Службой Новостей Королева.

Однако, по словам специалиста, это не отменяет того факта, что для поддержания своего здоровья человек должен правильно питаться, насыщая свой организм необходимыми витаминами и минералами.

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#онкология
#питание
#здоровье
#продукты
#диетолог
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Президент Польши надеется, что Украину примут в НАТО по упрощенной схеме
05 июля 2023, 19:49

Фото: iStock/alexis84

Президент Польши Анджей Дуда выражает надежду, что Украину примут в НАТО по упрощенной процедуре. Об этом сообщает РИА Новости.
«Мы надеемся, что будет принято твердое решение союзников о том, что Украине не нужен какой-либо предварительный путь для вступления в НАТО в будущем, но что этот путь для нее будет сокращен», — сказал президент Польши после встречи с президентом Литвы Гитанасом Науседой.

Дуда добавил, что для Польши важно подтверждение союзнического единства по отношению к Украине, а также то, что НАТО будет помогать Украине и оказывать ей поддержку.

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#Дуда
#Польша
#Украина
#НАТО
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В киевском суде подсудимый захватил ещё одного заложника
05 июля 2023, 19:46

Фото: istockphoto/chingyunsong

Подсудимый Игорь Гуменюк, который взорвал три гранты в Шевченковском районном суде, взял в заложники ещё одного конвоира.
На месте инцидента дежурят полицейский спецназ, кинологи и взрывотехники. В километре от суда перекрыли движение, пишет газета «Страна.ua».
 
Сообщалось, что Гуменюк в конвойном помещении Шевченковского районного суда взорвал три гранаты, а потом выхватил пистолет и взял конвоира в заложники.
 
Гуменюк обвинялся в  теракте под зданием Верховной рады в 2015 году. Газета «Klymenko Time» пишет, что Игорь Гуменюк служил в батальоне «Сич» в 2014–2015 годах, являлся членом партии «Свобода».

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#суд
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Общественная палата Подмосковья начала набирать наблюдателей на выборы
05 июля 2023, 19:39

Фото: МИСК

Общественная палата Московской области начала набор наблюдателей к единому дню голосования. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства информационных и социальных коммуникаций.
Очередное заседание Штаба общественного наблюдения за выборами прошло с участием муниципальных общественных палат. 
«В Московской области – самое большое количество избирательных участков в стране. Значит, нам предстоит набрать и подготовить набольшее в России число наблюдателей. Наблюдатель – это не только качественно обученный и добросовестный человек. Это ещё и тот, кто обеспечивает легитимность выборного процесса», – заявила первый зампред Общественной палаты Московской области, руководитель группы подготовки и координации общественных наблюдателей Татьяна Дмитриева.
На заседании дали старт кампании по набору наблюдателей, который будет проходить на базе муниципальных общественных палат. В муниципальные палаты направлены необходимые для набора материалы.
 
Всем кандидатам предстоит пройти обучение и итоговое тестирование на знание электорального законодательства. Перед началом электорального цикла в муниципалитетах проведут шесть семинаров по обучению общественному наблюдению.
 
Во время выборов штаб планирует работать круглосуточно. Помимо этого, будет организована горячая линия для обращения граждан и оперативной отработки сигналов о возможных нарушениях.
 
В Московской области в Единый день голосования пройдут выборы губернатора, дополнительные выборы депутата Мособлдумы по Пушкинскому одномандатному избирательному округу №17 и выборы депутатов Советов депутатов в 10 городских округах. Голосование состоится с 8 по 10 сентября.
 

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#Общественная палата МО
#политика
#Московская область
#Подмосковье
#Андрей Воробьёв
#губернатор
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Депутат Нилов назвал неправильной идею допсборов с авиапассажиров
05 июля 2023, 19:35

Фото: istockphoto.com/Diy13

Председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов резко раскритиковал инициативу о дополнительном сборе с пассажиров для формирования резервного фонда на случай разорения авиакомпаний.
«Проще всего сделать так, чтобы все возмещалось за счёт средств наших граждан. <…> Это в корне неправильно. <…> Авиакомпании также должны иметь страховку, и страховая компания должна нести все риски», – прокомментировал в беседе с Общественной Службой Новостей Нилов.

Заслуженный пилот России Юрий Сытник также выступил резко против подобной инициативы.

«На каком основании наш русский народ должен поддерживать частные авиакомпании? Они придумывают то топливный сбор, то сбор компенсационный. <…> Эти поборы они уже не знают, как собрать. Скоро за воздух будем платить», — высказался в беседе с «Царьградом» Сытник.

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#сбор
#билеты
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В курганской школе ребёнку воткнули в глаз стекло от очков
05 июля 2023, 19:30

Фото: istockphoto/mrohana

В Кургане младшеклассник ударил сверстника и попал ему стеклом от очков в глаз.
В курганской школе между младшеклассниками возник конфликт, пишет URA.ru. Мать пострадавшего ребёнка рассказала, что вместо одного из уроков был организован планетарий. В помещение не впустили учителей из-за нехватки мест.
 
Во время занятия один из детей поднял руку, желая задать вопрос, и задел мальчика из параллельного класса. В ответ на это школьник ударил сверстника кулаком. У мальчика были очки. Они разбились в драке. Стекло травмировало глаз и веко ребенка. По словам матери, у ребёнка диагностировано проникающее ранение глазного яблока с повреждением роговицы и выпадением радужки глаза.
 
После драки пострадавшего ребёнка отправили к классному руководителю. Учитель обработала рану перекисью. Родителям ничего не сообщили.
 
Теперь из-за травмы младшеклассник не может ходить в спортивную секцию. В возбуждении уголовного дела семье было отказано: ребенку был причинён вред средней тяжести.

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#школа
#дети
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Терапевт Чернышова объяснила опасность лосятины
05 июля 2023, 19:20

Фото: istockphoto.com/sergeyryzhov

Врач-терапевт Надежда Чернышова заявила, что ещё одним опасным видом мяса является лосятина, поскольку организм может остро среагировать на его употребление при определённых заболеваниях.
Так, не рекомендуется употреблять лосятину при мочекаменной болезни, панкреатите или при проблемах с обменом веществ.

Эксперт также подтвердила, что что медвежатина очень опасна, так как зачастую в его мясе содержится трихинеллёз, который вызывается небольшими червяками, при попадании в организм человека укореняющимися в мышечной ткани.

«Они убиваются только при стерилизации при 120°C. Если съесть шашлык или рагу из этого зверя, то они на вид как маленькие рисинки, их не видно практически, но они в плотной оболочке», — добавила в беседе с «Царьградом» Чернышова.

Она рекомендовала при отравлении мясом незамедлительно обращаться к врачу.

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#питание
#здоровье
#врач
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Reuters: в Ираке похитили россиянку
05 июля 2023, 19:17

Фото: istockphoto/KatarzynaBialasiewicz

Представители шиитского ополчения в Ираке похитили гражданку России и Израиля и насильно удерживает женщину.
Reuters пишет, что представители шиитского ополчения в Ираке похитили гражданку России и Израиля и насильно удерживает её. Об этом сообщил премьер-министр Израиля Биньямина Нетаньяху.

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#россиянка
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Число заболевших трихинеллезом выросло до 15 в Забайкалье
05 июля 2023, 19:16

Фото: iStock/kieferpix

Руководитель управления Роспотребнадзора по Забайкальскому краю Светлана Лапа заявила, что в Забайкальском крае в селе Куанда число людей, заразившихся трихинеллезом после употребления медвежатины, выросло до 15. Об этом сообщает ГТРК «Чита».
«Это неокончательная, конечно, цифра, потому что проводятся подворные обходы, люди обращаются самостоятельно», — заявила Лапа.

Сообщается, что информация о состоянии пациентов не поступала. Заболевшие находятся под круглосуточным наблюдением и получают необходимую медицинскую помощь.

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