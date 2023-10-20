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Диетолог Ионова назвала основную опасность энергетиков для подростков

Диетолог Ионова: Энергетики приводят к потере контроля за поведением
20 октября 2023, 17:28
Фото: istockphoto.com/Stockah

Фото: istockphoto.com/Stockah

Врач-диетолог Лидия Ионова заявила, что у подростков употребление энергетиков может вызвать потерю контроля над поведением из-за высокого содержания кофеина в чистом виде в напитке.

«У подростков максимально нестабильная нервная система. У них не до конца созрела префронтальная кора, которая отвечает за притормаживающие импульсы в поведении. И, соответственно, та импульсивность, которая и так свойственна подросткам, под влиянием энергетиков будет ещё больше усиливаться», — пояснила в беседе с Общественной Службой Новостей Ионова.

Она добавила, что отмена энергетиков приводит к уравновешенности и снижению конфликтов. Также подросткам без этого напитка, по словам врача, легче регулировать своё поведение.

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#здоровье
#напитки
#питание
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В селе Сокольниково под Можайском в 2025 году откроют ФАП
20 октября 2023, 16:48

Фото: Минздрав МО

В селе Сокольниково Можайского городского округа появится фельдшерско-акушерский пункт. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства строительного комплекса Московской области.
«Объект включён в государственную программу Подмосковья по строительству объектов социальной инфраструктуры. Строительство нового ФАПа повысит доступность оказания первичной медицинской помощи населению. Особенно это важно для маломобильных граждан», – говорится в сообщении. 
Сейчас готовится территория под размещение нового объекта. Ввести его в эксплуатацию планируют в 2025 году.

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#минстрой
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Эндокринолог Лебедева считает небезопасными противозачаточные для женщин
Врач раскрыла неприятную правду о противозачаточных
20 октября 2023, 16:04

Фото: iStock/Natalya Trofimchuk

Противозачаточные таблетки могут полностью лишить женщину либидо. Об этом предупредила врач-эндокринолог Диляра Лебедева.
«Контрацептивы подавляют синтез тестостерона, что постепенно приводит к угасанию полового влечения. Со временем либидо может полностью исчезнуть и не восстановиться даже после отказа от таблеток», - написала Лебедева в своем Telegram-канале.

Однако она уточнила, что при сильной половой конституции этих проблем не будет. Также по словам эндокринолога, во время приема оральных контрацептивов у женщины из груди могут начаться выделения из-за повышения уровня пролактина. Также может активизироваться рост веса и появиться отеки.

Кроме того, от противозачаточных таблеток страдает желчный пузырь. Таким образом, эндокринолог считает, что противозачаточные таблетки не являются безопасным способом для предохранения от нежелательной беременности.

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#врач
#женщины
#рост
#telegram
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Врач-эндокринолог рассказала о симптомах остеопора
20 октября 2023, 14:21

фото: istockphoto /AmnajKhetsamtip

Подмосковный врач-эндокринолог Алина Мишарова рассказала, что сильная боль в позвоночнике и конечностях является основным симптомом остеопороза. Об этом сообщила пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.

Остеопороз —  заболевание костей,которое разрушает костную ткань, что и становится последствием переломов. Боли в спине при крепких объятиях, подъеме тяжести или резких движениях являются частыми симптомами заболевания.


«Остеопороз никак не ощущается в организме человека, вплоть до появления переломов, которые и являются главной опасностью при этом диагнозе. Поэтому такая профилактика крайне важна», – подчеркнула  врач.

По её словам, в первую очередь регулярно посещать специалистов рекомендуется пациентам с хроническими заболеваниями, как сахарный диабет и ревматоидный артрит.

Стоит отметить, что записать на прием к врачу-эндокринологу можно у участкового врача-терапевта и самостоятельно  по телефону 122.

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#подмосковье
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В Подмосковье поступил новый аппарат УЗИ
20 октября 2023, 13:54

В Московский областной научно-исследовательский институт акушерства и гинекологии поступил новый аппарат УЗИ стоимостью почти 30 млн рублей. Об этом сообщила пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.
Благодаря новому оборудованию специалисты смогут получать высококачественные изображения.


«Данная система может применяться как УЗИ аппарат условиях кабинета или процедурной , так и в операционной. Благодаря поворотному монитору, его удобно использовать во время хирургических манипуляций, когда нет возможности придвинуть сканер вплотную к операционному столу. Сканер оснащен узкоспециализированными датчиками, которые позволяют транслировать данные УЗИ на консоль хирурга», - отметил заместитель главного врача по технике Андрей Ожогин.

Стоит отметить, что аппарат также оснащен прибором, который помогает выявлять патологические изменения до клинических проявлений и на самых первых стадиях заболеваний.

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Врач Малиновская: Скрининг может помочь выявить рак на ранней стадии
20 октября 2023, 13:41

Фото: istockphoto.com/zilli

Руководитель медицинского департамента федеральной сети медицинских лабораторий Ольга Малиновская заявила. Что одним из методов, который может помочь понять, входит ли человек в группу риска по онкологии, а также выявить рак на ранней стадии, может скрининг.
Она добавила, что в скрининг анализы и исследования.

При этом, по её словам, такой метод пока подходит не для всех форм рака.

«Хорошо зарекомендовавшее себя исследование – скрининг на определение риска развития рака шейки матки. Для этого проводятся ПАП-тест и ВПЧ-тест. Первый тест – цитологическое исследование соскоба с шейки матки. Оно необходимо для выявления атипичных клеток, характерных для предракового состояния. Второй анализ нужен для обнаружения и идентификации вирусов папилломы человека. Присутствие определенных типов этого вируса значительно повышает вероятность развития рака шейки матки», — пояснила в беседе с «Вестями Подмосковья» Малиновская.

Врач подчеркнула, что такие исследования рекомендованы всем женщинам старше 21 года не реже, чем раз в три года.

А терапевт Анастасия Атюнина посоветовала женщинам старше 50 лет кропотливее относится к здоровью, обращая особое внимание на работу сердечно-сосудистой системы. Она также отметила необходимость контроля уровня холестерина, и в случае, если он повышен, надо проводить УЗИ артерий шеи и нижних конечностей. В беседе с «Вечерней Москвой» специалист добавила, что нельзя забывать об углеводном обмене, особенно при наличии избыточной массы тела.

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#рак
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Ортопед назвал способы избежать проблем с суставами в зрелом возрасте
Врач-ортопед Исмайылов рассказал, как избежать возрастных проблем с суставами
20 октября 2023, 11:30

Фото: istock / gorodenkoff

Травматолог-ортопед Тимур Исмайылов в беседе с «Лентой.ру» назвал способы сохранения здоровья суставов в зрелом возрасте. Врач заявил, что нужно беречь суставы от чрезмерных нагрузок, следить за весом, заниматься спортом и добавить в рацион питания определенные продукты.
Исмайылов рекомендовал россиянам добавлять в рацион пищу, обогащенную витамином С и клетчаткой. Среди них, например, капуста, горох и отруби. Эти продукты будут крайне полезны тем, кто уже страдает от избыточного веса, так как лишние килограммы дают нагрузку на суставы. 

Врач также порекомендовал включить в рацион продукты животного происхождения и БАДы, например глюкозамин из панциря ракообразных, хондроитин из трахеи крупных рогатых животных и хрящей красной рыбы. Полезные вещества можно получать не только из фармакологической продукции, но и из белого мяса, хрящей, холодца и желе, лососевых и осетровых рыб, а также из сливочного и льняного масла. 

Также нужно с осторожностью заниматься спортом, в частности, подъемов больших весов, так как большая нагрузка может негативно влиять на суставы.

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#продукты
#врач
#здоровье
#еда
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В Подмосковье от гриппа привились более 2 миллионов человек
20 октября 2023, 11:24

Фото6 пресс-служба Минздрава МО

В Московской области 2,1 миллиона человек сделали прививку от гриппа. Об этом сообщила пресс-служба министерства зрароохранения Московкой области.

В Подмосковье прививку  можно сделать по предварительной записи в поликлинике.  


«Вакцинация на данный момент является самым надежным способом защиты от гриппа и его опасных последствий. В настоящий момент в Подмосковье прививку сделали уже более 2,1 млн человек», - подчеркнула первый заместитель председателя правительства Московской области Светлана Стригункова.

Кроме этого, в регионах привиться от гриппа жители могут как в поликлинике, так и в мобильных комплексах у ж/д станций, торговых центров и автовокзалов. При себе нужно иметь паспорт и полис ОМС. 

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#подмосковье
#прививки
#грипп
#московская область
#вакцинация
#светлана стригункова
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130 молодых педиатров прошли обучение по программе «Наставничество»
20 октября 2023, 11:04

Фото: пресс-служба Минздрава МО

Более 130 молодых подмосковных педиатров обучились в рамках программы поддержки «Наставничество». Об этом сообщила пресс-служба министерства здравоохранения Московской области
Благодаря программе специалисты помимо обучения, могут пройти профилактику профессионального выгорания, симуляционные тренинги, стажировки, обратную связь и наставничество. 

«Адаптация на новом месте работы, особенно для молодых специалистов, не самый простой процесс, связанный со стрессом. Именно поэтому в рамках проекта «Наш участковый врач» мы выделили наставничество в отдельное направление. Важно, чтобы старший товарищ мог ответить на вопросы или где-то подсказать. Всего за год реализации проекта обучение прошли уже более 130 начинающих педиатров», - отметила директор НИКИ детства Нисо Одинаева. 

Стоит отметить, что молодые врачи самостоятельно могут выбрать нужного специалиста и обсудить с ним интересующий вопрос не только по переписки, но и видеосвязи. 

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#врачи
#московская область
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Кардиолог предупредил о крайне опасном сигнале организма после употребления алкоголя
Кардиолог Утин предупредил об опасности аритмии после употребления алкоголя
20 октября 2023, 09:21

Фото: istock / Moussa81

Внезапно участившееся сердцебиение, возникающее после употребления спиртных напитков или на следующий день, является опасным признаком, говорящем о проблемах со здоровьем, в частности, с сердечно-сосудистой системой. Об этом предупредил кардиолог, сердечно-сосудистый хирург Алексей Утин в беседе с изданием «Российская газета».
Врач объяснил, что нарушение сердечного ритма после употребления алкоголя называется «синдром праздничного сердца» (СПС). В данном случае нарушением чаще всего является приступ мерцательной аритмии.

«При этом человек с СПС может ощущать резкую слабость, одышку, иногда боли в грудной клетке. Главное осложнение мерцательной аритмии  — это формирование тромба в предсердии»,  — подчеркнул Утин.
Врач предупредил, что при таких симптомах необходимо вызывать скорую 

Ранее врач-кардиолог Анна Бирюкова предупредила, что бесконтрольный приём «сердечных» препаратов может навредить. Подробнее об этом читайте в нашем материале.

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#врач
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