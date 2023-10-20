Диетолог Ионова назвала основную опасность энергетиков для подростков

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«У подростков максимально нестабильная нервная система. У них не до конца созрела префронтальная кора, которая отвечает за притормаживающие импульсы в поведении. И, соответственно, та импульсивность, которая и так свойственна подросткам, под влиянием энергетиков будет ещё больше усиливаться», — пояснила в беседе с Общественной Службой Новостей Ионова.
Она добавила, что отмена энергетиков приводит к уравновешенности и снижению конфликтов. Также подросткам без этого напитка, по словам врача, легче регулировать своё поведение.
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