Диетолог Ивасаки назвал овощ, снижающий уровень холестерина

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Японский диетолог Масахиро Ивасаки рассказал, что красный болгарский перец поможет снизить уровень «плохого» холестерина в организме. Об этом пишет РИА Новости.
Как считает диетолог, одно из самых сильных антиоксидантных соединений — это капсантин, который отвечает за цвет красного перца и перца чили.
Капсантин повышает уровень борется с «плохим» холестерином в организме и повышает уровень «хорошего».
Сообщается, что в красном болгарском перце содержится большое количество витамина C, что помогает овощу в борьбе с высокими показателями уровня холестерина.
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Капсантин повышает уровень борется с «плохим» холестерином в организме и повышает уровень «хорошего».
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Екатерина Коршунова