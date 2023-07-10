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Диетолог Кабанов опроверг миф о вреде маргарина

10 июля 2023, 08:48

Фото: istockphoto/seb_ra

Диетолог Алексей Кабанов опроверг мнение о том, что маргарин вреднее, чем сливочное масло. По его словам, сегодняшний маргарин даже полезнее.
Диетолог-консультант, заместитель директора АНО НИЦ «Здоровое питание» Алексей Кабанов рассказал «Газете.Ru», что вред маргарина объясняется методом его производства, который заключается в гидрогенизации или отверждении жидких растительных масел. Таким образом образуются трансизомеры жирных кислот, провоцирующие сердечно-сосудистые заболевания.

Но сегодня маргарин производят по другим технологиям, которые позволяют снизить в маргаринах содержание трансизомеров до безопасных 2%.


А сливочное масло содержит природные трансизомеры. Их количество способно достигать 8%.
«Современные маргарины не содержат трансжиров, холестерина, насыщенных жиров. Маргарин, который произведен из растительных масел, содержит полезные ненасыщенные жирные кислоты, положительно влияющие на уровень холестерина, являющиеся профилактикой ряда ССЗ», – заключил Алексей Кабанов.
При этом сливочное масло употреблять можно, но в меру.

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#масло
#маргарин
#здоровье
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«Ъ»: Минздрав РФ обязал работодателей направлять работников к психиатру
10 июля 2023, 03:44

Фото: iStock/monkeybusinessimages

Минздрав РФ разработал новый порядок проведения медосмотров граждан при поступлении на определенную работу или периодически в течение всей трудовой деятельности, в соответствии с которым работодателей обяжут направлять сотрудников на психиатрический скрининг в случае, если при трудоустройстве или профосмотре обнаружатся признаки психического заболевания. Об этом пишет «Коммерсантъ».
В пресс-службе ведомства отметили, что проект приказа с учетом изменений в законодательстве РФ актуализирует действующие нормы проведения медицинских осмотров. В том числе, документ устанавливает порядок проведения медосмотров и последовательность действий при их организации.

«Работа во вредных и опасных условиях труда может приводить к возникновению профессиональных заболеваний, то есть болезней, которые развиваются в силу действия неблагоприятных факторов производственной среды», — цитирует издание слова представителя Минздрава РФ.

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#Минздрав; профосмотр
#Россия
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Диетолог Ивасаки назвал овощ, снижающий уровень холестерина
09 июля 2023, 18:18

Фото: iStock/AlexRaths

Японский диетолог Масахиро Ивасаки рассказал, что красный болгарский перец поможет снизить уровень «плохого» холестерина в организме. Об этом пишет РИА Новости.
Как считает диетолог, одно из самых сильных антиоксидантных соединений — это капсантин, который отвечает за цвет красного перца и перца чили.

Капсантин повышает уровень борется с «плохим» холестерином в организме и повышает уровень «хорошего».

Сообщается, что в красном болгарском перце содержится большое количество витамина C, что помогает овощу в борьбе с высокими показателями уровня холестерина.

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#диетолог
#холестерин
#перец
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Journal of Fungi: бездомные собаки переносят смертельный для человека грибок
09 июля 2023, 14:36

Фото: istockphoto/Osobystist

Ученые из Университета Макмастера нашли и выделили первую живую культуру лекарственно-устойчивого патогена Candida auris из ушей бездомных собак.
Результаты исследования опубликованы в журнале Journal of Fungi.
 
Candida auris была впервые зарегистрирована в Японии в 2009 году. Данный тип дрожжей является устойчивым ко многим противогрибковым препаратам. Грибок считается крайне опасным. После заражения вызывает тяжелые инфекции. По данным специалистов, каждый третий пациент с серьезными инфекциями C. auris умирает.
 
Во время нового исследования ученые выяснили, что бездомные собаки являются носителями устойчивых к лекарствам штаммов C. Auris, а домашние питомцы могут стать невольными резервуарами грибка.

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#собаки
#грибок
#C. Auris
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Ученые обнаружили побочный эффект от противозачаточных таблеток
09 июля 2023, 14:13

istockphoto/Galina Zhigalova

Ученые из Орхусского университета выяснили, что противозачаточные таблетки негативно влияют на реакцию женщин на стресс.
Результаты исследования опубликованы в ScienceDirect. Ученые изучали реакцию 131 молодой женщины на стресс с помощью анализа крови на уровень гормона стресса АКТГ, который изменяется быстрее, чем кортизол.
 
15 минут социальной активности после взятия пробы крови снижают уровень гормона стресса у женщин, не принимающих противозачаточные таблетки. А женщины, принимающие противозачаточные таблетки, не испытали никакого снижения уровня гормона.
 
Возможно, противозачаточные таблетки способны подавлять собственную выработку прогестерона организмом. Прогестерон расщепляется на гормон аллопрегнанолон, участвующий в широком спектре успокаивающих эффектов и способен влиять на реакцию на стресс.

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#противозачаточные
#контрацепция
#женщины
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Воробьёв: в подмосковных медорганизациях за полгода обновили 38 единиц тяжёлого оборудования
07 июля 2023, 19:21

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

Медорганизации Московской области с начала года приняли 38 единиц нового тяжёлого медицинского оборудования. В регионе продолжается оснащение больниц, поликлиник и амбулаторий современной медицинской техникой, заявил губернатор Московской области Андрей Воробьёв.
«Мы оснащаем наши медучреждения современным, высокотехнологичным оборудованием, в том числе, заменяем аналоговое на цифровое. С начала года в наши больницы поступило 38 единиц тяжёлого медоборудования. Новые рентгены, КТ, МРТ, маммографы, ангиографы и флюорографы появились в Дубне, Коломне, Клину, Подольске, Жуковском, Люберецах, Рузе и в других городских округах», – сказал губернатор. 
Одна из ключевых задач – обеспечить качественную и доступную медицинскую помощь всем жителям Подмосковья. 
«Основной запрос, который мы слышим от людей – первичное звено. Продолжаем строить и капитально ремонтировать поликлиники, научились быстро возводить ФАПы в селе. В марте введём в строй долгожданную детскую областную больницу в Красногорске. Ведём серьезную работу по привлечению узких специалистов», – рассказал Воробьёв
Новое оборудование было закуплено в рамках нацпроекта «Здравоохранение» и программы модернизации первичного звена. 
 
Так, в Клинской областной больнице появились два новых цифровых отечественных рентгеновских аппарата. Они позволяют получать изображения высокого качества при низкой лучевой нагрузке, а результаты отображаются в личном кабинете пациента на региональном портале госуслуг. 
 
В поликлинике на ул. Карла Маркса в Дубне установили магнитно-резонансный томограф, позволяющий проводить до 18 исследований ежедневно. Аппарат диагностирует многие заболевания, включая изменения в центральной нервной системе, воспаления, аутоиммунные патологии, злокачественные новообразования на ранней стадии. А в поликлинике №1 на ул. 9 мая появился новый цифровой рентген. На нём можно проводить 50 исследований в день.  
 
Современная ангиографическая система нового поколения стоимостью более 90 млн рублей поступила в Люберецкую областную больницу. Она помогает в диагностике и позволяет оказывать высокотехнологичную медицинскую помощь пациентам с сердечно-сосудистыми заболеваниями. Установка позволит ежегодно делать 2,5 тыс диагностических исследований и операций.
 
В Коломенской больнице установили новый аппарат компьютерной томографии. Теперь врачи могут выявить различные заболевания, в том числе онкологические, на ранней стадии. Такие же аппараты начали работать в Пушкинской, Подольской и Электростальской больницах. 
 
Всего с начала года в подмосковные медицинские организации поставлено 24 рентгеновских аппарата, пять КТ, четыре ангиографа, три маммографа, МРТ и флюорограф.

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Воробьёв заявил, что 115 подмосковных медучреждений требуют переоснащения

Воробьёв объявил о поставке 39 новых автомобилей в медицинские организации региона. 
 

 

 
 

#Московская область
#Подмосковье
#Андрей Воробьёв
#губернатор
#медицинское оборудование
#рентген
#КТ
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Невролог Орлов: Судороги конечностей могут быть следствием недостатка кальция
07 июля 2023, 17:45

Фото: istockphoto.com/AndreyPopov

Невролог, рефлексотерапевт высшей категории Игорь Орлов объяснил, что судороги конечностей могут случатся из-за дефицита в организме кальция.
«Бывает, человек принимает какие-то препараты, например, слабительные средства, улучшающие работу кишечника, мочегонные, которые, в том числе, выводят и кальций», — прокомментировал в беседе с Pravda.Ru Орлов.

Ещё одной причиной такого состояния у женщин может возникать из-за снижения количества эстрогенов, что также приводит к снижению кальция.

Судороги могут возникать и в следствие недостатка кровоснабжения и магния.

А невролог Василий Генералов заявил, что метеочувствительные люди в жаркую погоду могут начать испытывать приступы резкой головной боли. Причиной этого является то, что высокая температура воздуха и ультрафиолет влияют на сердечно-сосудистую систему таких людей, из-за чего они чувствуют себя разбитыми и вялыми, и у них часто возникают головные боли.

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#здоровье
#невролог
#судороги
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Иммунолог Волчков: вакцина от менингококка может не подействовать при высоких дозах патогена
07 июля 2023, 17:19

Фото: istockphoto.com/Gilnature

Иммунолог, руководитель Лаборатории геномной инженерии МФТИ Павел Волчков предупредил, что при высоких дозах патогена, а также при совпадении штамма вакцина против менингококка может не сработать.
«Менингококковая вакцина — средство превентивное, и если человек получает от носителя высокие дозы патогена, то она не сработает. Даже недавно вакцинировавшимся стоит поберечься», — отметил в беседе с Газета.ру Волчков.

Он также заявил, что, поскольку такая вакцина не включена в календарь прививок в России, то и иммунитета в российской популяции к заболеванию нет.

А доктор медицинских наук, терапевт-иммунолог, специалист по особо опасным инфекциям Владислав Жемчугов заявил, что самой тяжёлым видом, от которого люди могут стать инвалидами и даже умереть, является бактериальный.

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Роспотребнадзор: В Екатеринбурге у работников Ozon выявлен менингококк
#здоровье
#врач
#заболевание
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В Роспотребнадзоре призвали россиян привиться против менингита
07 июля 2023, 17:18

Фото: iStock/SeventyFour

Рост числа заболеваний менингококковой происходит в постковидный период, чтобы защититься от инфекции необходимо вакцинироваться. Об это сообщила руководитель Референс-центра по мониторингу за бактериальными менингитами ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Ирина Королева.
«Сейчас, в постковидный период, отмечается рост заболеваемости острыми респираторными инфекциями, в том числе и менингококковой, так что стоит привиться и защитить себя от этого опасного заболевания», - отметила Королева.

По ее словам, прививка от менингококковой инфекции не входит в перечень обязательных, однако лучше ее сделать. Вакцинироваться можно в любое время за исключением периода ОРЗ.

Специалист также отметила, что у вакцин есть свои возрастные ограничения, поэтому сначала необходимо проконсультироваться с врачом.

Напомним, в распределительном центре Ozon в городе Екатеринбург случилась вспышка заболеваемости менингитом. Количество заразившихся менингококком выросло до десяти

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#прививка
#менингит
#вакцина
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Врач Неймарк: Неправильная культура питания – одна из причин ожирения у детей
07 июля 2023, 17:05

Фото: istockphoto.com/ELENA BESSONOVA

Бариатрический хирург Александр Неймарк заявил, что избыточный вес у детей наблюдается, в первую очередь, из-за неправильной культуры питания, а также отсутствия или недостатка физической активности.
«Основная причина развития избыточного веса в детском возрасте – отсутствие адекватного режима питания и употребление пищи с повышенным содержанием жиров и углеводов. Лёгкая доступность высокоуглеводной еды, сладких напитков и снеков побуждает детей к выработке неправильного пищевого поведения с младшего возраста и приводит к набору веса», – пояснил в беседе с Газета.ру Неймарк.

Он добавил, что в большинстве случаев лишний вес ребёнка сохраняется и во взрослом возраст и влечёт за собой гипертоническую болезнь, сахарный диабет и поражению суставов.

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#здоровье
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