Диетолог Кабанов опроверг миф о вреде маргарина

Минздрав РФ разработал новый порядок проведения медосмотров граждан при поступлении на определенную работу или периодически в течение всей трудовой деятельности, в соответствии с которым работодателей обяжут направлять сотрудников на психиатрический скрининг в случае, если при трудоустройстве или профосмотре обнаружатся признаки психического заболевания. Об этом пишет «Коммерсантъ».