Диетолог Кабанов опроверг миф о вреде маргарина

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Диетолог Алексей Кабанов опроверг мнение о том, что маргарин вреднее, чем сливочное масло. По его словам, сегодняшний маргарин даже полезнее.
Диетолог-консультант, заместитель директора АНО НИЦ «Здоровое питание» Алексей Кабанов рассказал «Газете.Ru», что вред маргарина объясняется методом его производства, который заключается в гидрогенизации или отверждении жидких растительных масел. Таким образом образуются трансизомеры жирных кислот, провоцирующие сердечно-сосудистые заболевания.
Но сегодня маргарин производят по другим технологиям, которые позволяют снизить в маргаринах содержание трансизомеров до безопасных 2%.
А сливочное масло содержит природные трансизомеры. Их количество способно достигать 8%.
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Но сегодня маргарин производят по другим технологиям, которые позволяют снизить в маргаринах содержание трансизомеров до безопасных 2%.
«Современные маргарины не содержат трансжиров, холестерина, насыщенных жиров. Маргарин, который произведен из растительных масел, содержит полезные ненасыщенные жирные кислоты, положительно влияющие на уровень холестерина, являющиеся профилактикой ряда ССЗ», – заключил Алексей Кабанов.При этом сливочное масло употреблять можно, но в меру.
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Мария Фирсова