Диетолог Кабанов заявил о наличии антибиотиков в мясе и молоке

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«Антибиотики используют в животноводстве из-за сильной скученности животных, которые находятся в грязных, непроветриваемых помещениях. Если не добавлять антибиотики регулярно в корм, поголовье может пасть. В итоге появляются бактерии, стойкие к антибиотикам. В массовом порядке распространяется антибиотикорезистентность. Каждый день в молоке и мясе мы получаем дозу различных антибиотиков, позволяя болезнетворным бактериям привыкнуть к ним. А когда нам придётся принимать антибиотики, они могут уже не помочь», — пояснил в беседе с Pravda.Ru Кабанов.
Специалист отметил, что избежать употребление антибиотиков через мясо, молоко или сыр практически невозможно в нынешних реалиях. По его словам, даже фермеры сейчас могут использовать антибиотики.
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