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Диетолог Капралова назвала продукты, очищающие организм от никотина

27 августа 2023, 15:18

Фото: istockphoto/Marina David

Гранаты, апельсины, лимоны и капуста брокколи помогут очистить организм от никотина.
Диетолог Мария Капралова рассказала «Газете.Ru», что гранат является отличным средством в борьбе с интоксикантами (сигаретами, алкоголем). Также гранаты могут улучшить качество крови и кровообращения в целом.

Диетолог рекомендует курильщикам добавить в рацион цитрусовые и имбирь.

«Апельсины и лимоны ускорят обмен веществ и разгонят метаболизм. А корень имбиря поддержит иммунитет. Поможет бороться с различного рода токсинами и снизит тягу к курению», — уточняет Мария Капралова.
В список полезных для курильщиков продуктов также входит киви, капуста брокколи и свежая зелень.

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#курение
#диета
#здоровье
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Иммунолог Крючков рассказал, как защититься от болезней осенью
Иммунолог Крючков: Вакцинация станет лучшей защитой от болезней осенью
28 августа 2023, 05:58

Фото: iStock/KatarzynaBialasiewicz

Иммунолог Николай Крючков рассказал, что прививки против гриппа рекомендуется делать в сентябре-октябре, а от COVID-19 - каждые пол года. Вакцинация не только предотвращает тяжелые заболевания, но и снижает тяжесть течение болезни, пишет Lenta.ru.
«Это самая эффективная профилактика, которая ставит мощный барьер и если и не препятствует заражению, то, по крайней мере, минимизирует все неблагоприятные последствия возможного заражения», — цитирует издание слова собеседника.

Специалист также призвал россиян больше гулять на свежем воздухе, принимать витамины и закаливать организм. Кроме того, Крючков порекомендовал избегать общественных мест с большим скоплением людей.

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#осень
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#врач
#вакцинация
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Сомнолог Полуэктов: После 40 лет возрастает риск появления бессонницы
28 августа 2023, 04:08

Фото: iStock/Alina Vasylieva

Врач-сомнолог Михаил Полуэктов заявил, что для людей старше 40 лет нарушения сна могут быть опасны. Об этом пишет радио Sputnik.
Специалист предупредил, что риск развития бессонницы после 40 лет значительно возрастает из-за «изнашивания» нервной системы. Кроме того, зачастую недуг сопровождается тревожным расстройством или депрессией.

Полуэктов добавил, что в некоторых случаях человеку кажется, что он плохо спит, хотя в действительности это не так. Внутри фазы медленного сна есть три стадии, но самая глубокая уменьшается с возрастом, из-за чего и могут возникать такие ощущения, пояснил Полуэктов. Он отметил, что при проблемах со сном люди также сталкиваются с развитием возрастных когнитивных нарушений и головными болями.

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#сон
#врач
#возраст
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Топ-5 вредных продуктов на завтрак
27 августа 2023, 17:33

Фото: istockphoto/ligora

Выпечка и хлопья могут увеличить вес и привести к дефициту витаминов.
live24 пишет, что каши быстрого приготовления и сладкие хлопья не насыщают организм полезными веществами, а также быстро перевариваются. Данные продукты содержат много сахара и минимум белка.
 
Блины, к которым добавляют сиропы, варенья и фрукты, тоже сложно считать здоровым завтраком. После таких блюд очень скоро вновь захочется есть.
 
Выпечка, включая тосты, слишком калорийны и содержат много быстрых углеводов, а вот полезных элементов в них почти нет.
 
Обезжиренные йогурты также не являются источником витаминов. Их можно заменить натуральным греческим йогуртом.

Ранее терапевт Османов назвал три утренние привычки, которые вредят сердцу. Среди них активная зарядка сразу после подъёма, обливание холодной водой и отказ от завтрака.

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#еда
#здоровье
#диета
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Терапевт Османов назвал три утренние привычки, которые вредят сердцу
27 августа 2023, 16:41

Фото: istockphoto/dima_sidelnikov

Активная зарядка сразу после подъёма, обливание холодной водой и отказ от завтрака могут приводить к проблемам со здоровьем.
Об этом «Лайфу» рассказал врач-терапевт, врач-кардиолог Рустем Османов. По его словам, утренняя зарядка должна обеспечить организм энергией на весь день. Но не следует интенсивно выполнять упражнения.
 
«В таких ситуациях упражнения могут негативно сказаться на сердечно-сосудистой системе. Особенно внимательными к этой привычке должны быть люди старше 40 лет, поскольку у них зарядка может вызвать резкие скачки пульса и артериального давления», — предупредил врач.
Также внимательно следует относиться к обливанию холодной водой. Важно не переусердствовать и понять готов ли организм к такому стрессу. У новичков в «моржевании» могут начаться проблемы с сосудами, а также повыситься артериального давления.
 
Также не стоит отказываться от завтрака. Пренебрежительное отношение к первому приёму пищи может привести к набору лишних килограммов, скачкам артериального давления.

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#здоровье
#сердце
#режим
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Учёные придумали способ лечить кариес стволовыми клетками вместо пломб
27 августа 2023, 08:28

Фото: iStock/PIKSEL

Восстановление собственной эмали зубов с помощью стволовых клеток может стать для 2,5 млрд человек в мире, которые страдают от кариеса, альтернативой пломбированию.
Открытие сделали учёные из Вашингтонского университета, пишет The Economist.
 
Биолог по стволовым клеткам Аннель Рухола-Бейкер и её коллеги описали в журнале Cell методику восстановления зубов, которая основана на стволовых клеток, которые имеют свойство превращаться в любой тип клеток организма.
 
Исследователи проверили, можно ли трансформировать стволовые клетки в амелобласты — клетки, которые формируют зубную эмаль. В особом коктейле из препаратов учёные видели, как сконструированные амелобласты вырабатывают те же белки, что и натуральные. Другой коктейль подтолкнул стволовые клетки превратиться в одонтобласты, тип клеток, продуцирующих дентин — тип твердой ткани под внешней эмалью зуба.
 
«При совместном культивировании клеток получилось то, что исследователи называют органоидом — сгусток ткани в чашке Петри, имитирующий биологический орган. Органоиды синтезировали химкомпоненты эмали. Наличие обоих типов клеток, вероятно, носило решающее значение: когда одонтобласты присутствовали наряду с амелобластами, гены, которые кодируют белки эмали, экспрессировались сильнее», — сказано в статье.
Пока данная работа является скорее доказательством концепции, чем прототипом будущего медицинского лечения. Следующим шагом исследователей будет попытка увеличить производство эмали, чтобы начать клинические испытания. Есть вероятность, что однажды медицинские версии органоидов станут использоваться в качестве биологических имплантатов для регенерации разрушенных зубов.

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#стоматолог
#стоматология
#зубы
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Врач Русановская предупредила женщин об опасности наращенных ресниц
26 августа 2023, 19:47

Фото: istockphoto/andreygonchar

Офтальмолог Анна Русановская предупредила о том, что наращенные ресницы опасны для глаз.
В эфире радиостанции «Говорит Москва» врач сообщила, что во время процедуры есть риск развития кератита и конъюнктивита. 

Этому могут способствовать два фактора. 

«Если было какое-то повреждение эпителия во время наращивания или аллергия на клей, который использовался», —рассказал Анна Русановская.
Ранее врач-хирург Александр Умнов заявил, что наращённые ресницы опасны тем, что благодаря клею можно привлечь клеща-железницу. Так называемую «ресничную вошь», которая способна вызвать различные глазные инфекции и раздражение.

Клещ-железница может спровоцировать покраснение и воспаление глаз, закупорку сальных желез, а также блефарокератит, блефарит, блефароконъюнктивит, которые могут привести к повреждению кожи века.

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#красота
#женщины
#здоровье
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Онколог Решетов описал внешность тех, кто более всего подвержен меланоме
26 августа 2023, 11:32

Фото: istockphoto/LightFieldStudios

Каждый год в стране диагностируется до 12 000 новых случаев заболевания меланомой.
Меланомой называют агрессивную злокачественную опухоль, которая возникает из клеток, содержащих пигмент меланин, пишет «Газета.Ru».
 
Онколог Дмитрий Решетов рассказал, что среди основных причин заболевания генетическая наследственность, виды иммунодефицитов, высокий уровень инсоляции, пренебрежение правилами в солярии или отпуске.
 
«У женщин заболевание встречается чаще. Этому способствует регулярное посещения солярия до 30 лет, применение эстрогенных гормональных препаратов. В особой зоне риске – дамы 1 и 2-го фототипа кожи, очень чувствительной к солнцу, их отличают светлая кожа и волосы, голубые глаза», – сообщил Дмитрий Решетов.
Врач рекомендует обращать внимание на увеличение размера пигментного образования. Увеличение его размера, появление уплотнения под пятном, внутри него: всё это сигналы, которые говорят о том, что нужно немедленно обратиться к врачу.

Ранее врач-онколог, кандидат медицинских наук Игорь Утяшев рассказал, что меланому называют «болезнью белых воротничков». К этой категории относятся люди, которые большую часть своей жизни находятся в офисе. При этом во время отпуска они неправильно ведут себя на солнце, то есть проводят все время под солнечными лучами и сгорают. По словам специалиста, резкие ожоги увеличивают риск развития меланомы.

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#онкология
#здоровье
#рак
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Депутат Тумусов раскрыл, во сколько обойдётся обеспечение больных лекарствами бесплатно
26 августа 2023, 10:06

Фото: iStock/fizkes

Чтобы обеспечить всех больных россиян лекарствами по рецепту бесплатно, необходимо 500 млрд рублей в год.
Такую цифру в беседе с URA.RU привёл первый зампредседателя комитета Госдумы по охране здоровья Федот Тумусов.
 
Он рассказал, что такой проект просчитывается в Минздраве. По словам парламентария, отечественная промышленность должна производить до 90% всех препаратов. В данный момент половина из них приходится на импортные.

Ранее врач доказательной медицины Олег Абакумов заявил, что опасения остаться без лекарств из-за усиления контроля за продажей рецептурных препаратов напрасны, для покупателей в том плане ничего не изменится.

Он пояснил, что усиление контроля за продажей рецептурных препаратов с 1 сентября означает, что теперь аптеки будут обязаны отправлять для мониторинга движения лекарственных средств такие сведения о них, как дата, серия и номер. Сейчас препараты отслеживают по специальному индивидуальному коду, который имеется на каждой упаковке.

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#лекарства
#медицина
#рецепты
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«Известия»: Нутрициолог Меньшикова назвала пять самых вредных продуктов, которые россияне едят почти каждый день
26 августа 2023, 07:49

Фото: iStock/Mizina

Врач-нутрициолог, специалист сервиса «Теледоктор» Мария Меньшикова рассказала «Известиям» о пяти самых вредных продуктах, ежедневно употребляемых россиянами и ухудшающих качество их жизни. Это фастфуд, газированные напитки, магазинные полуфабрикаты, быстрозамороженные продукты и сладости.
Фастфуд содержит много насыщенных жиров, сахара, соли и добавок, что может привести к ожирению, сердечно-сосудистым заболеваниям и проблемам с желудком.

Полуфабрикаты, как правило, готовятся из низкокачественного сырья, содержат много соли, ароматизаторов и консервантов, что может негативно сказаться на пищеварительном тракте.

Быстрозамороженные продукты содержат консерванты, соль и сахар, что увеличивает их калорийность.

Сладости и газировка вредны для зубов, фигуры и могут вызвать сахарный диабет и нарушения в работе эндокринной системы.

Постоянное употребление этих продуктов продуктов может весьма негативно сказаться на качестве жизни, подчеркнула нутрициолог. Поэтому она советует вместо сладостей есть фрукты и ягоды, вместо газировки — пить обычную или артезианскую воду, а от фастфуда и полуфабрикатов, по возможности, вообще отказаться.

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#вред
#продукты
#врачи
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