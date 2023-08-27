Диетолог Капралова назвала продукты, очищающие организм от никотина

Фото: istockphoto/Marina David
Гранаты, апельсины, лимоны и капуста брокколи помогут очистить организм от никотина.
Диетолог Мария Капралова рассказала «Газете.Ru», что гранат является отличным средством в борьбе с интоксикантами (сигаретами, алкоголем). Также гранаты могут улучшить качество крови и кровообращения в целом.
Диетолог рекомендует курильщикам добавить в рацион цитрусовые и имбирь.
Читайте также:
Учёные придумали способ лечить кариес стволовыми клетками вместо пломб
Врач Русановская предупредила женщин об опасности наращенных ресниц
Онколог Решетов описал внешность тех, кто более всего подвержен меланоме
Диетолог рекомендует курильщикам добавить в рацион цитрусовые и имбирь.
«Апельсины и лимоны ускорят обмен веществ и разгонят метаболизм. А корень имбиря поддержит иммунитет. Поможет бороться с различного рода токсинами и снизит тягу к курению», — уточняет Мария Капралова.В список полезных для курильщиков продуктов также входит киви, капуста брокколи и свежая зелень.
Читайте также:
Учёные придумали способ лечить кариес стволовыми клетками вместо пломб
Врач Русановская предупредила женщин об опасности наращенных ресниц
Онколог Решетов описал внешность тех, кто более всего подвержен меланоме
Мария Фирсова