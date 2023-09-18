Диетолог Киселёва рассказала о пользе красного вина

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Также Королёва отметила, что важно выбирать качественное вино, поскольку фальсифицированный продукт, в составе которого встречается этанол и красители, не принесёт пользы организму. А настоящее вино, изготовленное из ягод с добавлением виноградных косточек, благоприятно воздействует на кровь.
Королёва в беседе с ОСН сообщила, что для здоровья полезен один бокал вина вечером. Если человек выпивает ежедневно по бутылке – это уже говорит о формирующейся зависимости.
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