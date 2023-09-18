Диетолог Киселёва рассказала о пользе красного вина

Врачи Дмитровской больницы спасли пациентку с опухолью яичника объёмом 30 литров. Об этом сообщили в пресс-службе подмосковного Минздрава.

61-летняя женщина поступила в медучреждение с жалобами на тошноту, боли внизу живота и увеличение его объёма. Диагностика выявила опухоль яичника больших размеров, и пациентку экстренно перевели в Московский областной научно-исследовательский институт акушерства и гинекологии.









При росте 165 см больная весила 130 килограммов, а объём её живота превышал 150 см. Во время дополнительного исследования врачи обнаружили, что всю полость малого таза и брюшную полость занимает опухоль яичника со множественными камерами и объёмом содержимого около 30 литров.

Кроме ожирения крайней степени, пациентка страдала гипертонической болезнью, нарушением углеводного обмена, желче- и мочекаменной болезнями, тяжёлой варикозной болезнью с отёками ног, трофическими изменениями кожи голеней и стоп.







Врачи решили удалить больной матку с придатками. Операция сопровождалась высоким риском тромбоэмболических осложнений, кровотечения, ранения смежных органов и гнойно-септических осложнений. Однако благодаря слаженной работе анестезиологов и хирургов их удалось избежать.



Злокачественная природа удалённой опухоли была исключена. Больная перенесла операцию хорошо, кровопотеря не превысила100 мл. Через 12 часов пациентка начала самостоятельно двигаться. Сейчас она уже выписана.



Читайте также: