Диетолог Комиссарова рассказала о дефиците некоторых витаминов у вегетарианцев

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Витамины D и B12 содержатся в большом количестве в продуктах животного происхождения. Чтобы бороться с их дефицитом, рекомендовано употреблять биологически активные добавки.
«На Омегу-3 богаты льняное масло и орехи. Но поскольку растительные источники содержат лишь предшественник DHA (докозагексаеновая кислота) и EPA (эйкозапентаеновая кислота), который не всегда конвертируется в достаточном количестве, понадобится дополнительный источник витамина», — объясняет Альбина Комиссарова.Чтобы помочь организму усвоить железо, необходимо есть продукты, богатые витамином С: клубнику, цитрусовые, помидоры, капусту и брокколи. Чтобы избежать дефицита йода, можно ежедневно употреблять по ¼ чайной ложки йодированной соли.
Ранее австралийские учёные выяснили, что вегетарианство может улучшить здоровье людей с высоким риском сердечно-сосудистых заболеваний. У людей снижался уровень холестерина, сахара в крови и наблюдалось снижение веса – это всё положительно сказалось на сердечно-сосудистой системе.
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