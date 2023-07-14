Диетолог Королева: Чтобы похудеть, надо разнообразно питаться

«В рационе должны быть зерновые, обязательно – источники полноценного белка из числа рыбы, мяса, птицы. Обязательно с полезными гарнирами в виде овощных салатов, щадящей термической обработки овощей», – сказала в беседе с Общественной Службой Новостей Королева.
Она также добавила, что рекомендуется есть по 4-6 раз в день желательно 19 часов.
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