Диетолог Королева: Чтобы похудеть, надо разнообразно питаться

Бригада скорой помощи экстренно доставила 69-летнего мужчину с обширной раной в области правого плеча в Раменскую больницу.

Пациент поступил в критическом состоянии с сильнейшей травмой, перерезанными плечевыми артериями, венам и повреждённым срединным нервом, из-за чего кровь не поступала в руку мужчине.

Пациент рассказал, что получил травму во время проведения ремонтных работ. Мужчина поскользнулся и упал со стремянки, неудачно напоровшись плечом на металлический лист.

«Первоначальной нашей задачей было спасение жизни. Мы провели хирургическую обработку раны, перевязку пересеченной плечевой вены и ушили концы артерии. Благодаря этому, на артерии кисти появилась пульсация сосудов и кровоток в руке был восстановлен. На все манипуляции у нас было всего 40 минут. Если бы мы не успели, то мужчина бы потерял конечность», — рассказал врач-хирург Михаил Кошелев.