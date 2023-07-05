Диетолог Королева: Конкретные продукты не запускают онкологический процесс

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Врач-диетолог Маргарита Королева опровергла миф о том, что конкретные продукты способны вызвать рак.
Она отметила, что онкологические процессы в организме запускаются группой факторов.
Однако, по словам специалиста, это не отменяет того факта, что для поддержания своего здоровья человек должен правильно питаться, насыщая свой организм необходимыми витаминами и минералами.
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«Любое онкологическое заболевание – это мультифакторное заболевание. В основе лежит несколько факторов – генетика, наследственность, образ жизни, питание его в целом, окружающая среда, наличие хронического стресса или аутоимунных процессов. Есть много причин, способных подстегнуть к запуску деления клеток», – отметила в беседе с Общественной Службой Новостей Королева.
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Мелисса Тимофеева