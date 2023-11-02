Диетолог Королева: Лишний вес увеличивает риск инсульта в семь раз

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Доктор медицинских наук, врач-диетолог Маргарита Королева заявила, что лишний вес и сахарный диабет в семь раз увеличивают риск инсульта.
Кроме того, ожирение может привести метаболическому синдрому, который повышает риск инфаркта.
Диетолог отметила, что к лишнему весу и ожирению приводит, в первую очередь, неправильное питание и вредная еда.
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Диетолог отметила, что к лишнему весу и ожирению приводит, в первую очередь, неправильное питание и вредная еда.
«Сочетание сахарного диабета и артериальной гипертонии, которая также формируется на фоне избытка веса, повышает риск инсульта в семь раз. Метаболические поломки в организме и абдоминальное ожирение приводят к формированию метаболического синдрома, из-за чего повышается риск инфаркта миокарда», — пояснила в беседе с Общественной Службой Новостей Королева.
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Мелисса Тимофеева