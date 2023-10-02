Диетолог Королева назвала мясные полуфабрикаты самым вредным видом мяса

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Доктор медицинских наук, диетолог Маргарита Королева заявила, что возможный вред организму от употребления мяса зависит от его вида. Об этом сообщает Общественная служба новостей.
По словам диетолога, пожилым людям, у которых есть хронические заболевания и проблемы с метаболизмом, не рекомендуется употреблять много красного мяса из-за возможного переизбытка аминокислоты метионина.
К вредным видам мяса диетолог причислила сосиски, сардельки, пельмени и иные виды максимально переработанного мяса.
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«Чтобы подстраховаться, для получения необходимого количества белка, но без большого количества метионина в составе, лучше использовать белое мясо птицы, рыбу. И обязательно для биоусваимости этих продуктов употреблять полезные гарниры из овощей и салатной зелени», — приводит слова Королевой Общественная служба новостей.
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Екатерина Коршунова