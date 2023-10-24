Диетолог Королева назвала продукт, способный победить стресс

Фото: iStock/Tero Vesalainen
«Рыба — это очень полезный продукт, но наиболее полезной считается холодноводная рыба северных морей — область Карского моря. Это белок, все минеральные вещества, это то, что помогает контролировать процессы воспаления, очень хорошо усваивается в организме. Это поможет взять стресс под контроль», — цитирует издание слова Королевой.
Диетолог добавила, что важную роль играет рыбий жир из такого вида рыб. Она пояснила, что жирные кислоты отвечают за поддержание здоровья липидной мантии всех клеток организма.
Помимо этого, кортизол ухудшает память, снижает уровень тестостерона и вызывает преждевременное старение. Чтобы не допускать этого, врач посоветовала питаться трижды в день, а в промежутках перекусывать фруктами и овощами.
Читайте также:
Онколог Карасев назвал три незаметных симптома рака на ранней стадии
Врач Киселевич заявила о крайней опасности невылеченного цистита
Профессор Мельцер рассказал об опасностях воды из колодцев и скважин