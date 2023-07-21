Диетолог Королева рассказала, насколько сильно генетика влияет на лишний вес

Любители снеков, газировки, чипсов, сладостей и фастфуда отмечают день вредной еды или день мусорной пищи 21 июля. «Радио 1» поговорило с врачом диетологом, нутрициологом, терапевтом и автором курса «стройная жизнь» Александрой Разареновой, чтобы выяснить, в каких случаях фастфуд есть можно.