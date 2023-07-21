Диетолог Королева рассказала, насколько сильно генетика влияет на лишний вес

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Врач-диетолог Маргарита Королева в беседе с Общественной службой новостей сообщила, что генетика имеет значение, однако большинство людей предрасположено к набору веса, имея ген бережливости.
«Не все хотят быть большими и иметь метаболические проблемы», — цитирует диетолога Общественная служба новостей.
По словам Королевой, физическая форма человека определяется его мотивацией и желанием быть здоровым. Она также считает, что большое количество ошибок при похудении допускается с подачи разных непрофессионалов, которые дают полуголодные программы.
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