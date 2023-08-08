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Диетолог Королева рекомендовала есть сахар в составе природных продуктов

08 августа 2023, 13:04

Врач-терапевт, диетолог Маргарита Королева заявила, что к любым сахаросодержащим продуктам и подсластителям надо относится с осторожностью, поскольку такая пища провоцирует набор веса.
По словам специалиста, в рационе лучше отдавать предпочтение натуральным сладким продуктам.

«К любым подсластителям нужно относиться с осторожностью. Лучше всего есть сахар в составе натуральных, природных продуктов: фруктов, ягод, овощей, меда. Или же отдать предпочтение кленовому, финиковому сиропам, сиропу агавы», — отметила в беседе с «Москвой 24» Королева.


Она пояснила, что сахарозаменители также могут спровоцировать рост объёма жировых отложений из-за стандартных реакций организма на сладкое.

А вот народная артистка, певица Алла Пугачёва, напротив, удивила публику своей излишней худобой. Как передают «Дни.ру», некоторые подписчики заподозрили певицу в истощении из-за её исхудавших ног.

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#продукты
#сахар
#врач
#здоровье
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Нутрициолог Разаренова заявила, что лосось улучшает зрение
08 августа 2023, 11:23

Фото: IStock/Baloncici

В детстве все мы слышали, что нужно есть больше черники и моркови, чтобы зрение было хорошим. В день офтальмологии, который отмечается в мире 8 августа, «Радио 1» выяснило правда это или миф, и какие ещё продукты защищают наше зрение.
Диетолог, нутрициолог, терапевт и автор курса «Стройная жизнь» Александра Разаренова рассказала, что морковь и черника действительно улучшают зрение, поскольку содержат витамин А. Именно он помогает сохранять здоровье сетчатки глаза, а также способствует адаптации глаз к темноте. Помимо этих продуктов, сохранить здоровое зрение помогают листовые овощи, рыба и яйца.
«Шпинат, капуста и брокколи, содержат лутеин и зеаксантин, которые помогают защитить сетчатку глаз. Лосось, сардины и тунец, содержат омега-3 жирные кислоты, которые помогают улучшить зрение и защитить от возрастных изменений. Яйца содержат лутеин и зеаксантин, а также витамин Е, который помогает защитить глаза от действия свободных радикалов», — сказала специалист.
Апельсины, манго, клюква и ежевика также защищают глаза от повреждений. Этому способствует витамин С, который содержится в этих фруктах и ягодах. А миндаль, кедровые орехи и семена подсолнечника содержат цинк, который помогает улучшить зрение и защитить от возрастных изменений.

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#здоровье
#продукты
#овощи
#фрукты
#глаза
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Эксперт по питанию Верис посоветовал не есть сосиски и колбасы после 30 лет
08 августа 2023, 11:15

Фото: istockphoto/vaaseenaa

В 30 лет начинает происходить перестройка организма: замедляется метаболизм, меняется гормональный фон, уменьшается мышечная масса. Эксперт по диетическому питанию Артем Верис рассказал, какие продукты помогут человеку дольше сохранить молодость и здоровье.
В беседе с изданием «Газета.Ru» специалист рекомендовал прежде всего отказаться от употребления рафинированного сахара. Сахар — очень калорийный продукт. Если человек начинает потреблять больше калорий, чем расходует, это приводит к постепенному увеличению веса. В долгосрочной перспективе это может привести к нарушению обмена веществ, вызвать старение кожи и даже диабет. Вместо сахара эксперт посоветовал добавить в рацион свежие овощи и фрукты, богатые витаминами и клетчаткой.

Также после 30 следует обращать внимание на гликемический индекс (ГИ), который показывает, насколько повысится уровень сахара в крови. Например, продукты с высоким гликемическим индексом, такие как картофель, белый хлеб, сладости нужно употреблять очень осторожно. В рационе обязательно должны содержаться продукты с низким ГИ (авокадо, орехи, баклажаны, грибы).

Продукты из переработанного мяса, например, сосиски, бекон, колбасы, лучше заменить более полезными курицей, говядиной или индейкой. Переработанные мясные продукты могут способствовать развитию сердечно-сосудистых заболеваний и диабета 2 типа. Соблюдение таких нехитрых правил питания позволит сохранить молодость и избавят организм от неприятных последствий.

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Раменские врачи прооперировали 2-летнего ребёнка с прутиком за ухом
08 августа 2023, 09:36

Фото: istockphoto / humonia

В областную больницу Раменского городского округа поступил 2-летний мальчик с гноящимся новообразованием за ухом, из-за которого он испытывал сильный дискомфорт.
 В ходе диагностики врачи выявили у ребёнка атерому. Атерома — это киста подкожной сальной железы, сообщает «Радио 1» пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.
«Через небольшой разрез за ухом мы провели вскрытие и обнаружили прутик размером 3 см. При помощи специального хирургического инструмента мы извлекли инородное тело и провели обработку гнойной полости, окружавшей его. Учитывая, что инородное тело острое, по кровотоку оно могло проникнуть в различные органы, включая сердце», —  рассказал заведующий детским хирургическим отделением Владимир Хабалов.
Оперативное вмешательство длилось в течение 15 минут и прошло успешно.

Врачи сообщают, что самочувствие малыша улучшилось, его выписали из больницы. 

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#врачи
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#служба
#операция
#ребёнок
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Три четверти россиян обращаются к медикам только в крайнем случае
08 августа 2023, 08:59

Фото: istockphoto/wutwhanfoto

Около 75% россиян обращаются к врачам только в случае крайней необходимости — при острой или не проходящей в течение долгого времени боли. Такие данные были получены в результате опроса, проведенного Аналитическим центром НАФИ и Фондом помощи взрослым онкопациентам «Онкологика».
Исследование показало, что при недомогании или боли немедленно обращаются к врачу только каждый десятый житель России. Причем чаще это присуще мужчинам (12%), чем женщинам (9%), передает ТАСС. Почти 90% россиян, имея реальные жалобы, не торопятся обращаться в медицинские учреждения. Среди них 14% стараются совсем не ходить к врачу, 36% обращаются за медицинской помощью только в экстренных ситуациях, с острой болью, а 39% идут к врачу только в случае долгой и непроходящей боли.

Основной причиной того, что визит в поликлинику откладывается или отменяется вовсе, стало мнение, что попасть на прием к врачу сложно (запись, очередь и так далее). О нехватке времени на лечебные процедуры заявили 29% респондентов. О незнании того, к какому именно специалисту следует обращаться, заявили 20% опрошенных. Среди других менее влиятельных факторов, мешающих нанести визит врачу, встречались: недоверие медикам, боязнь узнать о каком-то серьезном заболевании, наличие других, более важных забот, чувство неловкости при осмотре и рассказе о своих симптомах, ятрофобия (навязчивый, выходящий за обычные рамки страх перед врачами или медицинским персоналом).

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#запись
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Нутрициолог Костенко рассказала, какие продукты улучшают работу мозга и укрепляют память
07 августа 2023, 23:02

Фото: istockphoto.com/Vladimir Mironov

Регулярное употребление рыбы, морепродуктов и орехов улучшает работу мозга и поддерживает когнитивные способности.
Об этом рассказали дипломированный нутрициолог Наталья Костенко и диетолог Татьяна Семенова «Ленте.ру».
 
Наталья Костенко рассказала, что помочь мозгу функционировать эффективнее можно, если исключить из рациона вредные жиры и употреблять больше растительной пищи. Рекомендуется есть злаки и бобовые, а именно бурый риса, перловку, овсянку, нут, красную фасоль. Эти продукты богаты фолиевой кислотой и витаминами группы В, которые помогут улучшить память.
 
Для здоровья мозга полезны и свежие овощи. К примеру, свекла расширяет сосуды, позволяя большему количеству насыщенной кислородом крови поступать в мозг, а тёмная листовая зелень содержит много витамина С, который бережёт от возрастной потери памяти. Зелень также богата фолиевой кислотой, способствующей хорошему
 
В рационе должны присутствовать полезные жиры, которые можно найти в рыбе жирных сортов, оливковом масле, семечках, орехах.

Диетолог Татьяна Семенова советует для здоровья мозга чаще есть яйца, содержащие вещество холин, отвечающее за построение некоторых важнейших мембран мозга.

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#здоровье
#витамины
#еда
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В Ростовской области обнаружили очаг африканской чумы свиней
В одном из хозяйств в Ростовской области обнаружили очаг африканской чумы свиней
07 августа 2023, 22:40

Фото: iStock/undefined undefined

В личном подсобном хозяйстве в Усть-Донецком районе Ростовской области обнаружили очаг африканской чумы свиней, заяили представители Россельхознадзора.
«7 августа 2023 года в результате лабораторных исследований... патологического материала, отобранного от трупов домашних свиней, в личном подсобном хозяйстве в хуторе Броницкий Усть-Донецкого района Ростовской области получен положительный результат на АЧС», - прокомментировали ситуацию представители Россельхознадзора.

Сейчас в очаге распространения инфекции проводятся необходимые карантинные мероприятия. 

Ранее стало известно, что в Подмосковье с начала года провел уже более 1 тыс рейдов по проверке естественной среды обитания диких животных, чтобы не допустить распространения африканской чумы свиней. Одна из целей – обнаружение падших кабанов, которые могли стать жертвами этого вируса.

По данным Россельхознадзора, в России зарегистрировано 25 активных вспышек АЧС, в том числе в Тверской, Владимирской и Ивановской областях.

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#болезнь
#животные
#инфекция
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В Долгопрудном врачи спасли онкобольного, проведя уникальную операцию
07 августа 2023, 16:11

Фото: администрация г. о. Долгопрудный

Врачи больницы Долгопрудного удалили пациенту девять раковых опухолей и спасли ему жизнь в клинически сложном случае. Об этом сообщили в пресс-службе администрации городского округа.
57-летний житель Саранска работал водителем в Долгопрудном. Несколько лет назад мужчине диагностировали саркому, он наблюдался у онколога. Две недели назад пациента экстренно доставили в долгопрудненскую больницу с симптомами перитонита – воспалением брюшины, которое часто заканчивается гибелью.
 
Пациента тщательно обследовали и срочно прооперировали. В ходе операции хирурги обнаружили девять опухолей в желудке и тонком кишечнике. Именно они и вызвали перитонит. Чтобы удалить все раковые опухоли, пришлось провести четыре оперативных вмешательства за неделю.
 
Кропотливый процесс требовал между операциями постоянного диагностического наблюдения. Сейчас благодаря слаженной работе хирургов, реаниматологов и диагностов мужчина чувствует себя нормально. В ближайшие дни он будет выписан на лечение по месту жительства.  

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#медицина
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#онкология
#операция
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#больница
#подмосковье
#московская область
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Названы страшные последствия частого употребления обезболивающих
Врач Маскин: частое употребление обезболивающих может спровоцировать инфаркт и инсульт
07 августа 2023, 16:10

Фото: istockphoto.com/Alexey Koza

Врач Максим Маскин предостерёг россиян от длительного и бесконтрольного приёма обезболивающих, поскольку это может привести к нарушению работы различных систем организма, а также повысить риск развития инфаркта и инсульта.
«Превышение длительности приёма, указанной в инструкции, сопровождается риском нежелательных явлений — нарушения работы желудочно-кишечного тракта, сердечно-сосудистой и мочевыделительной системы. Частое использование этой группы лекарств повреждает слизистую оболочку желудка, провоцируя хроническое воспаление и увеличивая риск развития язвенной болезни и желудочно-кишечных кровотечений», — добавил в беседе с Газета.ру Маскин.

Кроме того, бесконтрольны приём обезболивающих средств, по словам врача, может грозить нарушением функции печени и почек.

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#здоровье
#лекарство
#врач
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В Минздраве исключили ограничения на УЗИ после решения Верховного суда
07 августа 2023, 15:47

Фото: iStock/zilli

В пресс-службе Минздрава РФ сообщили о том, что дополнительных ограничений в правила проведения УЗИ после решения Верховного суда не вводилось.
По данным министерства, правила образца 2020 года, по которым УЗИ может проводиться только по назначению лечащего специалиста, остаются в силе. В ведомстве пояснили, что во время проведения ультразвукового исследования может использоваться анестезия, из-за применения которой могут последовать осложнения для организма. По этой причине необходимо иметь направление на УЗИ от медика.

Напомним, ранее Верховный суд РФ не разрешил гражданам проходить УЗИ без направления врача. Суд принял данное решение после того, как рассмотрел жалобу пациентки, столкнувшейся с отказом в проведении УЗИ в частной клинике без направления от специалиста.

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#суд
#правила
#узи
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#минздрав рф
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Подмосковье ищет медработников