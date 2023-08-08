Диетолог Королева рекомендовала есть сахар в составе природных продуктов

Врач-терапевт, диетолог Маргарита Королева заявила, что к любым сахаросодержащим продуктам и подсластителям надо относится с осторожностью, поскольку такая пища провоцирует набор веса.
По словам специалиста, в рационе лучше отдавать предпочтение натуральным сладким продуктам.
Она пояснила, что сахарозаменители также могут спровоцировать рост объёма жировых отложений из-за стандартных реакций организма на сладкое.
А вот народная артистка, певица Алла Пугачёва, напротив, удивила публику своей излишней худобой. Как передают «Дни.ру», некоторые подписчики заподозрили певицу в истощении из-за её исхудавших ног.
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«К любым подсластителям нужно относиться с осторожностью. Лучше всего есть сахар в составе натуральных, природных продуктов: фруктов, ягод, овощей, меда. Или же отдать предпочтение кленовому, финиковому сиропам, сиропу агавы», — отметила в беседе с «Москвой 24» Королева.
А вот народная артистка, певица Алла Пугачёва, напротив, удивила публику своей излишней худобой. Как передают «Дни.ру», некоторые подписчики заподозрили певицу в истощении из-за её исхудавших ног.
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Мелисса Тимофеева