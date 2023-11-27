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Диетолог Королева рекомендовала женщинам съедать не более 280 мл пищи за раз

27 ноября 2023, 14:05
Фото: istockphoto.com/Dreamer Company

Фото: istockphoto.com/Dreamer Company

Врач-терапевт, диетолог, доктор медицинских наук Маргарита Королева заявила, что для того, чтобы держать свой вес в норме и даже скинуть его, женщинам лучше не съедать за один раз более 280 мл пищи.
По словам врача, для мужчин эта норма составляет 350 мл.

Специалист напомнила, что количество энергии, полученной с питанием, должно быть равно количеству растраченной в течение дня энергии, в противном случае будут откладываться жир.


«Порции не должны быть очень большими. Женщинам нужно не более чем 250-280 мл еды на прием, а мужчинам – не более 350 мл. Именно литраж здесь имеет значение, потому как важно сохранить объем желудка, не растягивая его едой», — отметила в беседе с «Москвой 24» Королева.

Она добавила, что не менее значимым для поддержания нормального веса является сочетание ингредиентов употребляемых в пищу блюд.

Ранее сообщалось, что учёные нашли особое соединении MIC, способное замедлять процессы старения. Оно поддерживает хорошую работу митохондрий в организме, а также удаляет продукты распада после воздействия митохондрий на другие клетки. Как передаёт utro.ru, MIC может препятствовать образованию тромбов, развитию бактериальных и грибковых инфекций, опухолей и вирусов, а также защите нервной системы.

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Эндокринолог Тлиф рассказала о профилактике ожирения у детей
27 ноября 2023, 12:50

Фото: istockphoto / yacobchuk

Эндокринолог НИКИ детства Асиет Тлиф рассказала, как возникает проблема избыточного веса и ожирения у детей и как с этим бороться. Об этом сообщила пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.
По словам врача, у детей в 15-20% случаев возникают проблемы с лишним весом.

«Среди главных причин: несоответствие калорий, поступающих в организм и их расход, переедание и недостаточность двигательной активности. И конечно, эндокринные нарушения или генетические заболевания, способствующие чрезмерному набору веса, но они встречаются лишь в 5% случаев. <…> Лечение и индивидуальные рекомендации по образу жизни должен назначить только врач. Оно включает в себя максимально комфортные изменения для ребенка, требующие определенных усилий, ограничений и постоянного контроля», - подчеркнула специалист.
Стоит отметить, что в борьбе с лишним весом у ребенка основную роль играет ​семья. Для этого нужно начать менять питание дома. ​Врач отметила, что начать стоит с отказа от вредных продуктов и увеличить физическую активность, больше гулять/играть на свежем воздухе всей семьей.

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Смертность от болезней системы кровообращения в Подмосковье за год снизилась на 5%
27 ноября 2023, 12:15

Фото: Минздрав МО

В Московской области снизилась смертность пациентов с заболеванием системы кровообращения. Одна из главных причин – развитие кардиологической службы и профилактическая работа среди населения. Об этом сообщила первый зампред правительства Московской области Светлана Стригункова.
«В этом году смертность от болезней кровообращения снизилась на 5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Это стало возможным благодаря развитой сети из 16 региональных сосудистых центров, 18 первичных сосудистых отделений, а также чёткой маршрутизации пациентов с подозрением на инфаркты и инсульты, большой работе по профилактике заболеваний», – пояснила Стригункова. 
Как напомнили в министерстве, пройти диспансеризацию и проверить здоровье в Подмосковье можно как в будние дни, так и по субботам. Для этого нужно обратиться в медучреждение с паспортом и полисом ОМС. Также записаться на диспансеризацию можно на региональном портале госуслуг «Здоровье», по телефону 122, инфомат в поликлинике или через чат-бот.  
 
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В Подмосковье врачи откачали у женщины 25 литров лишней жидкости

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В Подмосковье врачи откачали у женщины 25 литров лишней жидкости
27 ноября 2023, 11:08

Фото: пресс-служба министерства здравоохранения Московской области

Реутовские врачи спасли женщину, откачав из её организма 25 литров лишней жидкости. Об этом сообщила пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.
Бригада скорой помощи доставила 45-летнюю женщину в больницу с острым панкреатитом. Также состояние пациентки сопровождалось сахарным диабетом, сильнейшим обезвоживанием организма и электролитными нарушениями.

С началом терапии у пациентки развились асцит и гидроторакс. Также у нее зафиксировали признаки отека головного мозга.

«Пациентка напоминала шарик с водой. Было принято решение провести семь сеансов заместительной почечной терапии. Это позволило стабилизировать состояние женщины. Она стала приходить в сознание, ее отключили от аппарата ИВЛ. Однако ситуация отягощалась развитием пневмонии и скоплением жидкости в легких. Пациентке был проведен торакоцентез - прокол грудной стенки с последующей эвакуацией  жидкости из плевральной полости под УЗИ-контролем, а также назначена антибактериальная терапия. Суммарно мы откачали 25 литров жидкости», — поделился заведующий терапевтическим отделением Реутовской больницы Сергей Радаев.

Стоит отметить, что после лечения женщина вернулась в свой исходный и у неё полностью восстановилась работа почек.

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В Раменском врачи удалили из колена ребенка 3-сантиметровую щепку
27 ноября 2023, 11:07

Раменские врачи извлекли из колена пятилетнего ребенка 3-сантиметровую щепку. Об этом сообщила пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.

В  больницу 5-летний ребенок поступил с раной на левой ноге около колена, которая не заживала более месяца.


«Мы приняли решение о проведении операции, в ходе которой обнаружили и извлекли щепку размером около 3 см. Как она там оказалась, выяснить не удалось. Ткани, окружавшие щепку, мы иссекли и установили дренаж. Серьезных последствий для здоровья ребенка не было благодаря тому, что инородное тело не успело проникнуть в суставную сумку колена <…>», - поделился заведующий детским хирургическим отделением Владимир Хабалов.

Кроме этого, врач отметил, что при попадании инородного тела в суставную сумку происходит гнойный процесс в мягких тканях, который отражается на коленном суставе, вызывая гнойное воспаление. Такая рана может в дальнейшем привести к операциям на суставе.

Стоит отметить, что на сегодняшний день пациента уже выписали. Также врачи  предупредили, что самолечения может привести к необратимым последствиям.

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#раменское
#лечение
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Минздрав: Медики осмотрели более 700 человек, эвакуированных из сектора Газа
27 ноября 2023, 09:01

Фото: iStock/Sergey Tinyakov

Российские врачи осмотрели более 700 человек, которые были эвакуированы из зоны конфликта в секторе Газа, об этом сообщили в Минздраве РФ.
Напомним, 11 ноября через египетский контрольно-пропускной пункт «Рафах» из сектора Газа была эвакуирована первая группа россиян, в составе 70 человек.

«С 13 ноября 2023 года бригадой медицинских работников Минздрава РФ и специалистами Федерального центра медицины катастроф осмотрены 761 эвакуируемых. Из них 361 - дети, включая 12 детей до одного года», - прокомментировали ситуацию в ведомстве.

По словам представителей Минздрава, среди осмотренных был выявлен 41 случай остро обострившихся патологий, 51 случай прогресса хронических заболеваний, два случай минно-взрывных травм, а также 18 случаев распираторно-вирусных заболеваний. Помимо этого, специалисты осмотрели 10 беременных женщин. 

В настоящий момент между сектором Газа и Израилем проходит гуманитарная пауза. По предварительной договоренности, она должна продлиться четыре дня. В этот период стороны конфликта обмениваются заложниками и заключенными, в Газу едут грузовики  с гуманитарной помощью, медикаментами и топливом.

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#сектор газа
#минздрав рф
#пострадавшие
#эвакуация
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В Башкирии стоматолог удалил ребенку зуб и прикрепил его обратно проволокой
26 ноября 2023, 13:48

Фото: istockphoto/robertprzybysz

В Уфе женщина обвиняет врача стоматологической клиники в том, что он удалил её дочери коренной зуб вместо молочного, а потом вставил его и закрепил проволокой.
Телеканал UTV сообщает, что женщина привела в стоматологию 11-летнюю дочь, чтобы удалить молочный зуб, но по какой-то причине стоматолог удалил коренной зуб. 

«Я забежала обратно в кабинет с криком, что он не то удалил. После этого врач час проводил какие-то манипуляции с этим зубом, вставил его обратно, прикрепил проволоку на четыре зуба. Теперь дочь не может ни есть, ни спать нормально», —рассказывает мать пострадавшей.
Женщина обратилась к главе Башкирии за помощью, чтобы разобраться в произошедшем. Минздрав республики инициировал проверку клиники. 

Школьница после приема принимает обезболивающее лекарства  и жалуется на головные боли. Её мать намерена привлечь врача к ответственности и планирует обратиться в Следственный комитет.

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Врач Зяблова назвала пять симптомов для срочного обращения к врачу

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Врач Антонов: Кариес и перелом челюсти могут стать причинами удаления зуба
#башкирия
#стоматолог
#стоматология
#происшествие
#дети
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Врач Зяблова назвала пять симптомов для срочного обращения к врачу
26 ноября 2023, 08:04

Фото: istockphoto/PeopleImages

Заместитель главврача медицинского онлайн-сервиса Елена Зяблова указала пять симптомов, при появлении которых нужно обратиться к врачу.
В беседе с RT медик рассказала, что список симптомов входят диарея с тошнотой и рвотой, которые длятся более 24 часов, затрудненное дыхание, нарушения сердечного ритма, грудные боли, высокая и затяжная температура (выше 38–39 °С).

«Значительное долгосрочное повышение температуры может свидетельствовать об острых вирусных заболеваниях», — объяснила Елена Зяблова.

Нарушения ритма сердца говорит о возможном появлении или обострении сердечных болезней, сбое в работе желудочков сердца. 

«Нарушения речи могут возникать как из-за сбоя в работе мышц лица, так и по внутренним причинам», — говорит Елена Зяблова. 

Врач порекомендовала направиться к специалисту при появлении любых нездоровых симптомов, которые длятся несколько дней и не реагируют на лекарства.

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#здоровье
#врачи
#люди
#больница
#сердце
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Перечислены 5 симптомов, при появлении которых надо идти к врачу
RT: Терапевт Зяблова назвала симптомы, требующие обязательного визита к врачу
26 ноября 2023, 07:42

Фото: iStock/Patrick_Daxenbichler

При появлении определенных симптомов, лучше не рисковать и обратиться к врачу. Пять из таких симптомов перечислила в беседе с телеканалом RT врач-терапевт Елена Зяблова.
К тревожным сигналам организма, по её словам, можно отнести: длительную диарею, тошноту и рвоту продолжительностью более суток; затрудненное дыхание; нарушение сердечного ритма и боли в груди; повышение температуры до 38-39 °C, которая держится более трех дней и не снижается при приеме препаратов; наконец, нарушения речи.

Последние, например, могут быть как вызваны сбоем в работе лицевых мышц, так и иметь внутренние причины. А нарушение сердечного ритма может быть связано с возможным появлением или ухудшением сердечных заболеваний и дефектов работы желудочков.

Длительное повышение температуры может указывать на вирусные заболевания. Даже грипп, которым многие люди начинают болеть с наступлением холодов, может иметь опасную форму, которая характеризуется высокой температурой

«Нельзя игнорировать любую боль, особенно при наличии хронических заболеваний. Боль может означать обострение. В целом, любые нежелательные симптомы, которые не исчезают в течение нескольких дней и не устраняются лекарствами, требуют обращения к специалисту», — отметила Елена Зяблова.

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#температура
#врачи
#здоровье
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Немецкие ученые предложили на завтрак вместо яиц употреблять другой продукт
EASD: орехи на завтрак полезнее яиц
25 ноября 2023, 11:41

Фото: istockphoto/Arx0nt

Учёные из Германии обнаружили полезную альтернативу яйцам на завтрак, которая не повышает в крови уровень холестерина и предотвращает диабет.
Немецкие ученые опубликовали результаты исследования в Еuropean Association for the Study of Diabetes (EASD) – это академическая некоммерческая ассоциация по изучению диабета. Исследователи выяснили, что альтернативой яйцам, которые люди привыкли есть на завтрак, могут стать орехи.

Добровольцев разделили на 2 группы, в первой группе испытуемые ели цельнозерновые продукты вместо мяса, а вместо яиц употребляли орехи. Животное сливочное масло заменили на оливковое. Вторая группа добровольцев придерживалась обычного рациона питания.

Ученые пришли к выводу, что замена мяса на цельнозерновые продукты может снизить риск развития сердечно-сосудистых заболеваний. Похожий эффект несёт отказ от сливочного масла. А переход с яиц по утрам на орехи сокращает риск развития болезней сердца и диабета 2-го типа.

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#яйца
#еда
#продукты
#здоровье
#люди
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