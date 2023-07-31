Диетолог Королёва объяснила исключительную пользу капусты для пожилых

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Врач-терапевт, диетолог, доктор медицинских наук Маргарита Королёва заявила, что белокочанная капуста полезна для организма, в частности, для кишечника, в особенности её рекомендуется употреблять пожилым людям.
Более того, по словам эксперта, капуста – источник пищевых волокон.
Также овощ полезен для нервной и сердечно-сосудистой систем.
А врач общей практики Сергей Алендеев для поддержания здоровья, в частности печени, рекомендовал употреблять брокколи, овсянку, творог, тыкву, а также зелёный чай.
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«Они крайне необходимы в пожилом возрасте, когда перистальтика кишечника несколько замедляется. Чтобы поддерживать естественную детоксикацию и работу органа, нужна капуста», — отметила в беседе с «Москвой 24» Королёва.
А врач общей практики Сергей Алендеев для поддержания здоровья, в частности печени, рекомендовал употреблять брокколи, овсянку, творог, тыкву, а также зелёный чай.
«Лучше не пренебрегать консультациями с врачами и руководствоваться во многих вопросах простым здравым смыслом. Помните: всё хорошо в меру. И ещё одно важное правило: движение — это жизнь, и наоборот», — добавил в беседе с «Царьградом» специалист.
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Мелисса Тимофеева