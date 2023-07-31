Диетолог Королёва рассказала, как не навредить себе веганской диетой

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Врач-диетолог Маргарита Королёва отметила, что веганская диета может не навредить здоровью и принести пользу, если правильно подходить к вопросам и питания и своего здоровья, а также консультироваться со специалистами.
«Если человек хочет быть красивым и здоровым, надо познакомиться поближе с собственным организмом. Это нужно делать вместе со специалистом», — заявила в беседе с Общественной Службой Новостей Королёва.
До этого сообщалось, что российский блогер Жанна Самсонова скончалась от истощения во время своего путешествия в Малайзию. В последнее время женщина питалась дурианами и джекфрутами. Она вела блог по пропаганде веганской сыроедческой диеты, употребляя в еду кроме фруктов ростки семян подсолнечника и соки.
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Мелисса Тимофеева