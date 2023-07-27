Диетолог Королёва рассказала, какие арбузы могут привести к отравлению

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Нельзя покупать разрезанный арбуз, он может быть опасен для здоровья. Об этом «Москва 24» сообщила врач -терапевт, диетолог, доктор медицинских наук Маргарита Королёва.
Разрезанную половину арбуза, которая лежит на прилавке, покупать опасно, поскольку туда попадет большое количество бактерий, которые в сладкой среде сразу же начинают размножаться. Употребление в пищу такого продукта может привести к отравлению.
Врач в беседе с «Москва 24» посоветовала покупать целый арбуз без трещин и обязательно с жёлтым пятном – это показатель того, что арбуз долго созревал, а значит полезен и не содержит нитратов.
Ранее врач-диетолог Наталья Павлюк в беседе с «Радио 1» назвала суточную норму употребления арбуза.
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Врач в беседе с «Москва 24» посоветовала покупать целый арбуз без трещин и обязательно с жёлтым пятном – это показатель того, что арбуз долго созревал, а значит полезен и не содержит нитратов.
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Анастасия Чинкова