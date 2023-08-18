Диетолог Кошелева назвала главную ошибку сидящих на диетах

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«Ошибка в том, что люди не обращаются к специалисту, который оценит состояние организма человека, отсутствие факторов риска, чтобы изменить систему питания. Они слушают разных блогеров или СМИ. Важно изменить именно систему питания, выработать новый стиль, а не расписать диету», — заявила в беседе с Общественной Службой Новостей Королева.
Она пояснила, что человеку нужна такая система питания, которая подойдёт именно ему с учётом его индивидуальных особенностей, возраста, физических нагрузок и т.д.
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