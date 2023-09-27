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Диетолог Коссин сбросила 27 кг и поделилась секретами похудения

27 сентября 2023, 12:35
Фото:istockphoto/VladimirFLoyd

Фото:istockphoto/VladimirFLoyd

25-летняя фитнес-тренер и диетолог Мэдди Коссин 7 лет назад весила 90 кг.
Daily Mail пишет, что девушка изменила образ жизни и сбросила 27 кг. Мэдди Коссин рекомендует тем, кто хочет похудеть гулять по 20 минут ежедневно.
«Вы можете ходить у себя дома, в магазине, на улице. Это можно делать буквально везде», — считает Коссин.

Также девушка предлагает купить красивую бутылку для воды и не расставаться с ней. Это поможет пить необходимое количество воды в течение дня.

Диетолог рекомендует сформулировать свою цель в похудении так, будто она уже воплотилась.
«Если ваша задача сбросить 13 кг, напишите: «Я так благодарна, что сбросила 13 кг, и чувствую себя потрясающе в своем теле», — советует Коссин.
При этом фитнес-блогер предупреждает, что здорового образа жизни придётся придерживаться постоянно.
«Нельзя прекращать ходить в спортзал, когда цель достигнута. Нельзя переставать есть здоровую пищу, когда цель достигнута. Этим нужно заниматься всегда»,- сказала в заключении Мэдди Коссин.
Ранее врач-психотерапевт, психогенетик Наталья Уханова заявила, что для поддержания стройности или для похудения важно не только правильно питаться и заниматься спортом, но также и соблюдать режим сна. Если человек длительное время пренебрегает качественным отдыхом, в организме происходят сбои, приводящие к набору весу.

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#диета
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Солнечногорские хирурги спасли ногу нигерийскому студенту
27 сентября 2023, 12:22

Фото: Минздрав МО

Травматологи Солнечногорской областной больницы спасли студента из Нигерии от ампутации ноги. Об этом сообщили в пресс-службе подмосковного Минздрава.
В больницу поступил 31-летний мужчина с травмой ноги, полученной из-за падения тяжёлого предмета. Врачи диагностировали ему открытый перелом открытый перелом большеберцовой кости, перелом малоберцовой, а также закрытые переломы костей стопы. 
 
Врачи обработали пациенту раны и наложили наружное фиксирующее устройство. После заживления раны был проведён остеосинтез большеберцовой кости штифтом и остеосинтез малоберцовой кости пластиной. 
 
Пациент провёл в отделении почти месяц. Молодой человек занимается баскетболом и уже в скором времени сможет снова вернуться к привычному образу жизни. Он поблагодарил врачей из Солнечногорска за то, что они спасли ему ногу.

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#московская область
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Доктор Еделев рассказал о пике заболеваемости ковидом
27 сентября 2023, 12:10

Фото: IStock/Yury Karamanenko

Доктор медицинских наук Дмитрий Еделев считает,что пока необходимости в масочном режиме нет.
Дмитрий Еделев рассказал в интервью «Радио1», что в данный момент заболеваемость некритическая. Но некоторым социальным группам рекомендовано носить маски. В эти группы входят люди, которые работают на социальных объектах, в торговли, медицинских организациях. А также люди, страдающие сахарным диабетом, хроническими болезнями лёгких, сердца. Важно помнить и о соблюдении социальной дистанции.
 
По словам Дмитрия Еделева, сейчас часто болеют дети.
 
«Буквально вчера один из родителей рассказал мне, что из 16 человек в класс ходит всего 4. Все остальные с гриппоподобными симптомами болеют», - рассказал доктор медицинских наук.
По словам Еделева, пик заболеваемости придёт на середину-конец октября.  

Ранее Всемирная организация здравоохранения назвала новый штамм коронавируса одним из самых свирепых. Подвид коронавируса впервые был выявлен в июле 2023 года. Это один из вариантов «Омикрона», который протекает в более тяжелой форме и одинаково опасен для людей всех возрастов.

В Роспотребнадзоре заявили, что в первую очередь внимание стоит обращать на температуру, ломоту в теле, заложенность носа, потерю аппетита и обоняния, слабость. Симптомы заболевания схожи с прошлыми вариантами коронавируса. Важно при появлении первых симптомов обращаться за медицинской помощью. В ведомстве также отметили появление таких симптомов как: кашель, проблемы с ЖКТ, головная боль.

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Терапевт Кондрахин назвал действия, которые помогут сохранить здоровье сердца
Терапевт Кондрахин: контроль за уровнем сахара поможет сохранить здоровье сердца
27 сентября 2023, 11:37

Фото: iStock/Peera_Sathawirawong

Врач-терапевт, кандидат медицинских наук Андрей Кондрахин рассказал о том, что следить за состоянием сердца очень важно, так как это поможет не пропустить серьезные болезни. Об этом сообщает «Вечерняя Москва».
Кондрахин отметил, что здоровье сердца определяют приобретенные болезни и генетическая предрасположенность. 

«Работа всего организма на 80 процентов зависит от генетики. Если человек знает, что у него в роду были близкие родственники с проблемами сердца, это повод делать кардиограмму и регулярно проверяться у врача. Также нужно сдавать анализы крови на уровень сахара и холестерина», — цитирует терапевта «Вечерняя Москва».

По мнению специалиста, от приобретенных заболеваний правильная работа сердечно-сосудистой системы зависит на двадцать процентов. Для того, чтобы сохранить здоровье сердца Кондрахин рекомендовал следить за уровнем сахара в крови и холестерином, контролировать давление, а также исключить алкоголь, курение и минимизировать употребление соли. Также терапевт рекомендовал снизить вес, если он находится в избыточном состоянии.

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Каширские врачи спасли жизнь молодому человеку после сильного отравления алкоголем
27 сентября 2023, 11:15

Фото: пресс-служба министерства здравоохранения Московской области

В отделение хирургии Каширской центральной районной больницы поступил мужчина, 24 года, после распития различных алкогольных напитков в большом количестве у него развился тяжелый панкреатит с клинической картиной, требующей немедленного врачебного вмешательства.

Консервативная терапия не принесла никаких результатов лечения, поэтому врачи решили проводить операцию, сообщает «Радио 1» пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.

Врачи проводили пациенту лапароскопическое дренирование сальниковой сумки и брюшной полости.
В процессе операция врачи обнаружили, что у пациента развился тяжелый деструктивный панкреатит и наблюдался ферментативный перитонит.
«Командой хирургов, операция была успешно выполнена», —  рассказал заведующий хирургическим отделением Каширской больницы Александр Страчук.
Врачи проводили операцию миниивазимным методом, благодаря которому удалось избежать сильного хирургического вмешательства, после которого потребовалась бы долгая реабилитация и восстановление.

Молодой возраст пациента сыграл хорошую роль, благодаря сильному организму, пациент сможет вернуться в обычной жизни, 

На сегодняшний день пациент проходит восстановление. 

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Диетолог Соломатина назвала продукты, которые помогают в профилактике инфаркта
Диетолог Соломатина: жирная рыба и овощи помогают в профилактике инфаркта
27 сентября 2023, 10:47

Фото: iStock/ilona titova

Диетолог Елена Соломатина рассказала в беседе с «Вечерней Москвой» о том, какие продукты оказывают благоприятное воздействие на работу сердечно-сосудистой системы.
Соломатина сообщила, что первая причина, нарушающая работу сердечно-сосудистой системы, это развитие атеросклероза. Чтобы его избежать, необходимо употреблять в пищу такие продукты, как жирная рыба, печень трески и льняное масло. 

«Также жирные кислоты входят в состав клеточной мембраны. От ее пластичности зависит фильтрация полезных веществ в организме. А миелиновая оболочка в омеге-3 управляет скоростью нервных импульсов», — приводит слова диетолога «Вечерняя Москва».

По мнению специалиста, люди старше 50 лет могут испытывать проблемы с сердечно-сосудистой системой из-за сгущения крови. Чеснок, лук и болгарский перец способствуют профилактике разжижения крови.

Работа печени также влияет на состояние сердца. Яйца, йогурт и творог помогут обеспечить выработку здорового холестерина. Соломатина утверждает, что с возрастом у человека замедляется работа обменных процессов, по этой причине в рацион необходимо включать корицу, цельнозерновые каши, тыкву и белую фасоль.

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В подмосковных детских поликлиниках открылись кабинеты доврачебной проверки зрения
27 сентября 2023, 10:19

Фото: пресс-служба министерства здравоохранения Московской области

В Московской области для повышения доступности медицинской помощи детскому населению в поликлиниках региона открыли кабинеты доврачебной проверки зрения, где медицинский специалист проведет диагностику и при необходимости направит на более углублённое исследование у офтальмолога.
«Для того, чтобы проверить остроту зрения нет необходимости записываться на прием к врачу-офтальмологу. Достаточно посетить медицинского специалиста в кабинете доврачебной проверки зрения. Конечно, при подозрении на патологию пациент будет направлен на осмотр к врачу-офтальмологу», — сказала заместитель министра здравоохранения Московской области Елена Зинатулина.
Елена Зинатулина отметила, что в кабинет доврачебной проверки зрения записываются для плановой проверки зрения, а если у человека наблюдается острая патология, то необходимо обращаться сразу в кабинет неотложной помощи.

Записаться на приём можно на портале государственных и муниципальных услуг, через инфоматы в медорагнизациях, по номеру 122, сообщает «Радио 1» пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.

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Малышева и Гандельман предупредили об опасности одной из привычек дачников
27 сентября 2023, 09:27

Фото: iStock/jacoblund

Врач-терапевт, телеведущая Елена Малышева и кардиолог Герман Гандельман в эфире программы «Жить здорово!» на Первом канале рассказали, чем может обернуться популярная у дачников привычка сжигать листья.
«Во время нахождения в области, где вы жжете листья, есть шанс получить инфаркт», —заявил Герман Гандельман.
По его словам, дым содержит вещества, которые при вдыхании повышают свертываемость крови. Из-за чего в сосуде сердца возможно образование тромба, приводящее к инфаркту миокарда.
 
Елена Малышева уточнила, что большей опасности при вдыхании дыма подвержены люди старшего возраста.

Ранее сообщалось, что в Калининграде власти захотели снести дома дачников, чтобы построить новую улицу. Инцидент произошёл в садовом некоммерческом товариществе «Заря». Власти захотели изъять землю у дачников и расширить таким образом улицу Генерала Толстикова. Под снос могли  попасть  54 участка с 27 домами, где живут порядка 80 человек.

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#дача
#дачники
#здоровье
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В Люберецкой больнице раскрыли, что спасло пациента с 90% поражением лёгких
27 сентября 2023, 09:01

Фото: IStock/Gumpanat

В Люберцах реаниматологи спасли пациента, который не мог самостоятельно дышать. Мужчину 39 лет в крайне-тяжелом состоянии доставили на скорой в стационар № 3 Люберецкой областной больницы в посёлке Красково. Так как больной задыхался, его сразу подняли в реанимацию, где ему была оказана экстренная медицинская помощь. У пациента диагностировали обширное поражение легочной ткани в результате тяжелой пневмонии — почти 90%.
Заведующий реанимацией стационара № 3 Люберецкой областной больницы Павел Яшуков рассказал «Радио 1», что подобные случаи нередки. Люди не знают о проблеме до тех пор, пока она не станет критической. 
«Очень часто такие состояния достаточно быстро развиваются. И тем, кто далек от медицины, тяжело понять, что такая дыхательная недостаточность может развиться за 5-10 минут. В этом случае важна скорость. Наше отделение для того и работает, чтобы оказывать незамедлительную помощь таким пациентам. Отделение полностью обеспечено всем необходимым», — рассказал Яшуков. 
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Нутрициолог раскрыла главную опасность отсутствия завтрака
Нутрициолог Разаренова объяснила, почему нельзя пропускать завтрак
27 сентября 2023, 08:01

Фото: IStock/Arx0nt

Отсутствие завтрака грозит набором лишнего веса и отсутствием сил. Об этом «Радио 1» рассказала терапевт, врач-диетолог, нутрициолог Александра Разаренова.
По словам специалиста, завтрак даёт энергию на весь последующий день. Так, если пропустить приём пищи с утра, организму неоткуда брать силы для физической и умственной работы.
«Утром нас будит гормон кортизол, которому нужна энергия. Поэтому, когда мы пропускаем завтрак, мы оставляем наше тело без того источника энергии, который даст нам силы для реализации всех задуманных планов, процессов, двигательной активности, интеллектуальной деятельности. То есть завтрак необходим для построения модели идеального дня с высокой продуктивностью», — сказала Разаренова.
Отсутствие завтрака опасно и набором лишнего веса, отметила нутрициолог. Из-за нехватки энергии организму приходится перебиваться перекусами, в том числе вечерними. В последующем эти калории отложатся в жир.
«Когда мы не завтракаем, мы провоцируем в последующем дне повышенный аппетит, повышенную потребность в энергии. Нас больше тянет на перекусы, на пищевые приключения. И то, что мы не доели утром, тело всё равно доберёт в вечернее время. Так как наша пищеварительная система более активна днём, завтрак даёт нам профит в виде энергии. А та еда, которую мы съедаем вечером или поздно вечером имеет больше шансов отложиться в жировое депо и рассеяться в виде тепла. Это очень вредно для организма», — подчеркнула Разаренова.
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