Диетолог Коссин сбросила 27 кг и поделилась секретами похудения

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«Вы можете ходить у себя дома, в магазине, на улице. Это можно делать буквально везде», — считает Коссин.
Диетолог рекомендует сформулировать свою цель в похудении так, будто она уже воплотилась.
«Если ваша задача сбросить 13 кг, напишите: «Я так благодарна, что сбросила 13 кг, и чувствую себя потрясающе в своем теле», — советует Коссин.При этом фитнес-блогер предупреждает, что здорового образа жизни придётся придерживаться постоянно.
«Нельзя прекращать ходить в спортзал, когда цель достигнута. Нельзя переставать есть здоровую пищу, когда цель достигнута. Этим нужно заниматься всегда»,- сказала в заключении Мэдди Коссин.Ранее врач-психотерапевт, психогенетик Наталья Уханова заявила, что для поддержания стройности или для похудения важно не только правильно питаться и заниматься спортом, но также и соблюдать режим сна. Если человек длительное время пренебрегает качественным отдыхом, в организме происходят сбои, приводящие к набору весу.
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