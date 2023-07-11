Диетолог Королева: Главная пищевая «опасность» для сердца — это сахар

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«Первое, что надо исключить из рациона —избыток сахара. Лучше отдавать предпочтение натуральным сахарам для того, чтобы минимизировать нагрузку на углеводный обмен. Через уменьшение гликации будет снижаться нагрузка на сосудистую систему. К тому же сахар приводит к повышению веса», — пояснила в беседе с Общественной Службой Новостей Королева.
Кроме того, пагубное влияние на сердце оказывают трансжиры, алкоголь, соль. А вот к полезным продуктам для здоровья сосудов и сердца врач отнесла зерновые культуры, полезные жиры животного и растительного происхождения, а также растительные волокна.
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