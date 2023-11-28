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Диетолог Круглова назвала безопасную дозу мёда

Диетолог Круглова: В сутки можно употреблять 5-6 ложек мёда
28 ноября 2023, 13:40
Фото: istockphoto.com/Alena Bogdanova

Фото: istockphoto.com/Alena Bogdanova

Врач-диетолог Наталья Круглова заявила о том, что среднестатистическому взрослому человеку стоит есть не более пяти-шести ложек мёд в день.
«Если говорить про взрослого человека, то мы отталкиваемся от такого понятия, как добавленный сахар, и мёд входит в это количество. Безопасная доза – 30 г в сутки. В чайной ложке мёда примерно 5-6 г сахара, то есть в сутки можно употребить пять-шесть чайных ложек при условии, что других сладостей человек не ест», — пояснила в беседе с «Москвой 24» врач.

При этом, по её словам, ограничений по времени в употреблении мёда нет.


А специалисты Роспотребнадзора, в свою очередь, рекомендовали заваривать иван-чай для укрепления иммунитета. Как передаёт utro.ru, в иван-чае содержатся алкалоиды, сахар и дубильные вещества, витамины В и С, а также полезные минеральные вещества, такие, как марганец, кальций, медь или железо.

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В больнице Каширы состоялся семинар для врачей
28 ноября 2023, 13:23

Фото: администрация городского округа Кашира

В каширской больнице прошёл семинар для врачей.
Его организаторами выступили внештатные гепатологи Министерства здравоохранения Московской области. Мероприятие было нацелено на обновление и углубление знаний, касающихся диагностики и лечения заболеваний печени.

Михаил Калашников выступил с лекцией, посвященной основным заболеваниям печени и новейшим методикам их лечения. Подходы и исследования Калашникова в данной сфере представляют собой ценный ресурс для практикующих врачей.

Екатерина Исаева подробно рассказала о теме гепатоцеллюлярного рака печени. На семинаре обсудили современные методы диагностики и лечения, подчеркнув важность своевременного выявления заболевания, а также адекватной терапии, чтобы улучшить прогноз и качество жизни пациентов.

«Этот семинар стал ключевым моментом в профессиональном развитии наших врачей. Обсуждение современных подходов к лечению и обмен опытом с коллегами повышает качество медицинской помощи, предоставляемой нашим пациентам»,- сказала замглавного врача Каширской больницы Елена Глухова. 
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#кашира
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Ученые заявили о росте смертности от рака шейки матки в России
28 ноября 2023, 12:39

Фото: iStock/tiero

Ученые проследили динамику смертности от рака, вызванного теми причинами, которые можно устранить. Это курение, алкоголь, лишний вес и папилломавирусы человека, пишет РИА Новости.
Кандидат медицинских наук Антон Барчук, онколог из Европейского университета и ИТМО отметил, что в России смертность от онкологии выше, чем в среднем в Европе. Он изучил ситуацию с раком груди и шейки матки среди женщин северо-западных регионов страны, это примерно 13 миллионов человек.

Барчук установил, что число диагнозов рака груди с 1993 года в 2013 году выросло с 33 до 47 человек на сто тысяч населения в год, а цервикального рака - с 10,6 до 14,2. При этом смертность в первом случае снизилась с 17,6 до 15,7, а во втором — увеличилась с 5,6 до 6,7.
Он также спрогнозировал ущерб от этих двух типов рака. Для этого использовал такой показатель, как годы потерянной жизни в результате преждевременной смерти.

По его расчетам, к 2030-му от цервикального рака число смертей увеличится с 680 тысяч до 1,2 миллиона потерянных лет. При этом смертность от рака груди снизится до 1,8 миллиона. Барчук отметил, что оба вида рака можно выявить на ранних стадиях, а лечение уже доказало свою эффективность. Кроме того, число заболеваемости раком шейки матки можно снизить за счет вакцинации девочек-подростков от папилломавируса.

На днях международный коллектив ученых, в числе которых также оказался Барчук, основываясь на статистике 2020 года, выделили четыре главных фактора, повышающих риск онкологии: табак, алкоголь, ожирение и папилломавирусы человека. 
Папилломавирусы человека резко повышают риск рака шейки матки и других половых органов. При этом папилломавирус поражает главным образом сексуально активную молодежь.

Самую высокую смертность приносит рак, вызываемый курением. В России и Китае курит половина мужского населения.

«Миллионы смертей от рака на планете можно предотвратить. Наибольший эффект даст профилактика курени», — рассказал директор Cancer Research UK Йен Уолкер.

Число преждевременных смертей от рака, связанного с алкоголем и табаком, выше среди мужчин во всех странах. При этом женщины более подвержены риску онкологии из-за лишнего веса и папилломавируса.

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#алкоголь
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#человек
#смертность
#рак
#ожирение
#табак
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Оперштаб: Заболеваемость коронавирусом в России за неделю выросла почти на треть
28 ноября 2023, 12:03

Фото: istockphoto/Ovidiu Dugulan

Заболеваемость коронавирусной инфекцией в России за предыдущую неделю выросла на 32,8%. Количество госпитализаций по поводу COVID-19 увеличилось на 25,3%.
Такие цифры сообщили журналистам в Федеральном оперативном штабе по борьбе с инфекцией. В штабе также добавили, что увеличение заболеваемости отмечено в 79 регионах России. В 27 регионах показатель заболеваемости превышает средние данные по стране. Количество госпитализаций увеличилось в 66 субъектах РФ.

Всего за неделю было госпитализировано 8 018 человек с диагнозом коронавирус. Излечились за этот период 54 597 человек, что на 37,9% больше, чем за предыдущую неделю. Скончались от COVID-19 за 47-ю неделю 90 человек.

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#данные
#человек
#коронавирус
#дистанционное рф
#россия
#инфекция
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Три тысяч подмосковных молодых медицинских специалистов получают доплату
28 ноября 2023, 11:45

Фото: пресс-служба министерства здравоохранения Московской области

Почти 3 тыс. молодых медицинских специалистов получают доплату в Подмосковье. Об этом сообщила пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.
С сентября 2023 года в Московской области молодым врачам и среднему медперсоналу, которые после окончания учебы устроились работать в медорганизации региона, увеличили доплату.

«Подмосковье заинтересовано в привлечении медицинских специалистов – как опытных медработников, так и молодых кадров.  Беспрецедентное количество мер соцподдержки медиков реализуется в регионе. С сентября мы в несколько раз увеличили доплаты молодым специалистам, сегодня их получают более 2,8 тыс. человек - врачи и средний медперсонал», – отметила первый заместитель председателя правительства Московской области Светлана Стригункова.

Стоит отметить, что для того чтобы получать доплаты молодые специалисты должны трудоустроиться в медицинские организации Минздрава МО в течение года после того, как окончили учебного заведения. Кроме этого, доплаты специалистам будут выплачиваться в течении трех лет.

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#медперсонал
#доплаты
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Диетолог Муди подсказала эффективные способы убрать выпирающий живот
27 ноября 2023, 21:57

Фото: istock / Irina Shatilova

Выпирающий живот может появиться из-за лишних жировых отложений вокруг талии или из-за скопления газов в кишечнике. О способах избавиться от выпирающего живота рассказала диетолог Дестини Муди, пишет Eat This, Not That!

Как объяснила Муди, если на ощупь живот не плотный, а форма меняется в течение суток или нескольких, это является симптомом вздутия. Чтобы избавиться от такого неприятного симптома, диетолог порекомендовала чаще пить чай с имбирем или мятой. Она обяхснила, что эти напитки улучшают работу ЖКТ, из-за чего живот становится меньше. 

Также она посоветовала заниматься аэробными нагрузками, чтобы вывести лишнюю жидкость из организма.

Эксперт предупредила, что избавиться от жира на животе сложнее, чем от вздутия. Это связано с тем, что похудеть в каком-то определенном место нельзя и нужно комплексно заниматься всем телом. Она посоветовала избавиться от вредной пиши и заняться спортом, совмещая кардионагрузки с силовыми тренировками.

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#диетолог
#чай
#напитки
#здоровье
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Сомнолог Кудинов раскрыл, как правильно выспаться на выходных
Сомнолог Кудинов: Чтобы компенсировать недосып, надо ложиться раньше
27 ноября 2023, 19:11

Фото: istockphoto.co/andrei_r

Член правления Межрегиональной Общественной Организации «Ассоциация Сомнологов», врач-сомнолог Павел Кудинов заявил, что для того, чтобы выспаться впрок в выходные дни, необходимо раньше ложиться спать.
Он подчеркнул, что высыпаться впрок нужно уметь.

«Надо не спать дольше, а лечь раньше. Важно просыпаться в одно и то же время для того, чтобы понедельник не был тяжёлым. Чем позже вы ляжете, тем позже вы должны будете проснуться. А в выходные, когда мы позже ложимся и пытаемся выспаться за недельный недосып, мы начинаем поздно просыпаться, в воскресенье, когда надо раньше лечь, это становится уже невозможно, начинаются бессонницы. Поэтому, если вам нужно выспаться и компенсировать некоторый недосып, то нужно ложиться раньше, а не спать дольше», — рекомендовал в беседе с Общественной Службой Новостей Кудинов.

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#сомнолог
#сон
#здоровье
#врач
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В Кашире врачи Международного онкологического центра провели выездной приём
27 ноября 2023, 18:11

Фото: администрация городского округа Кашира

22 ноября на базе взрослого второго поликлинического отделения ГБУЗ Московской области «Каширская больница» прошёл выездной консультативный прием врачей «Международного онкологического центра».
Приём вели главный врач, врач-онколог Инна Резчикова и врач-радиотерапевт Владимир Петухов.  

В рамках диспансерного наблюдения было осмотрено 14 пациентов, из которых троих направили на лучевую терапию, 8 пациентам было рекомендовано проведение исследования ПЭТ-КТ, а одному пациенту КТ с контрастом.  

ООО «Международный онкологический центр» оказывает медпомощь в рамках территориальной программы госгарантий Московской области по лучевой терапии, противоопухолевой лекарственной терапии, а также диагностическим исследованиям. В их числе: ПЭТ/КТ и КТ.

Чтобы повысить доступность специализированной онкологической помощи каширским пациентам планируется и в будущем  организовывать консультации специалистов центра.

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#новости подмосковья
#здоровье
#онкология
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В ФАПах Волоколамского округа начали принимать узкопрофильные врачи
27 ноября 2023, 17:50

Фото: администрация Волоколамского г. о.

В фельдшерско-акушерских пунктах Волоколамского городского округа стартовали дни врачебного приёма. В ФАПах и амбулаториях начали принимать узкопрофильные медицинские специалисты, сообщили в пресс-службе администрации муниципалитета.
«В эти дни жители сельской местности могут пройти диспансеризацию рядом с домом. Чтобы попасть на приём к узкому специалисту, предварительную запись можно оформить у фельдшера», – пояснил заведующий взрослой поликлиникой Волоколамской больницы Руслан Корсаков.
В ближайшее время эндокринолог будет принимать 28 ноября в Кашинском ФАПе, кардиолог 29 ноября – в Тимонинском ФАПе, отоларинголог – 30 ноября в Спасском ФАПе, а невролог – в тот же день в Ильино-Ярополецком ФАПе в селе Ильинское. 

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Врач Мифтахова заявила о важности постельного режима во время простуды
27 ноября 2023, 17:43

Фото: istockphoto.com/Prostock-Studio

Врач-терапевт Дарья Мифтахова заявила о важности постельного режима во время болезни, в частности, простуд, поскольку так организм быстрее восстановиться и с меньшей долей вероятности получит осложнения.
«Постельный режим — один из видов лечебно-охранительного режима, что назначает врач при ОРВИ с лихорадкой наряду с симптоматическим лечением. Повышение температуры тела негативно сказывается на работе сердечно-сосудистой системы, поэтому в это время ей особенно важны покой и отсутствие физического напряжения. Несоблюдение режима покоя во время гриппа и ОРВИ повышает риск развития осложнений как основного заболевания, так и сопутствующих заболеваний», — прокомментировала в беседе с Газета.ру врач.

Также постельный режим препятствует распространению инфекций.

Кроме того, рвач предупредила, что постельный режим может вызвать дезадаптацию организма, поэтому после него при привычной физической нагрузке у человека могут наблюдаться одышка, учащенное сердцебиение, потливость, слабость.

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