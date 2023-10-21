Диетолог Круглова назвала лучшее время суток для употребления пельменей

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Диетолог Наталья Круглова рассказала в беседе с NEWS.ru., что пельмени лучше всего употреблять в пищу в дневное время суток, когда организм проснулся и готов к нагрузкам, в том числе к тому, чтобы переваривать «тяжелые» продукты.
«Для их приготовления часто используется красное мясо: свинина, говядина, баранина. Красное мясо достаточно долго переваривается, вечером это может принести дискомфорт и помешать полноценному сну», — цитирует диетолога NEWS.ru.Ранее врач-терапевт, диетолог, доктор медицинских наук Маргарита Королева сообщила, что пельмени полезны из-за содержания в них полезных жиров и белков, которые способны давать силу и энергию человеку. При этом, врач отметила, что речь идёт преимущественно о натуральных, самостоятельно приготовленных пельменях, а не о покупном полуфабрикате.
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