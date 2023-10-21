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Диетолог Круглова назвала лучшее время суток для употребления пельменей

Диетолог Круглова: пельмени лучше всего есть днем, когда организм полон сил
21 октября 2023, 19:57
Фото: iStock/Anastasiya Larionova

Фото: iStock/Anastasiya Larionova

Диетолог Наталья Круглова рассказала в беседе с NEWS.ru., что пельмени лучше всего употреблять в пищу в дневное время суток, когда организм проснулся и готов к нагрузкам, в том числе к тому, чтобы переваривать «тяжелые» продукты.

«Для их приготовления часто используется красное мясо: свинина, говядина, баранина. Красное мясо достаточно долго переваривается, вечером это может принести дискомфорт и помешать полноценному сну», — цитирует диетолога NEWS.ru.

Ранее врач-терапевт, диетолог, доктор медицинских наук Маргарита Королева сообщила, что пельмени полезны из-за содержания в них полезных жиров и белков, которые способны давать силу и энергию человеку. При этом, врач отметила, что речь идёт преимущественно о натуральных, самостоятельно приготовленных пельменях, а не о покупном полуфабрикате.

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Невролог Демьяновская: магнитные бури провоцируют 70% инфарктов и инсультов
21 октября 2023, 19:34

Фото: iStock/Farknot_Architect

Врач-невролог Екатерина Демьяновская рассказала в беседе с RT, как магнитные бури и солнечные затмения влияют на здоровье человека.
«Метеорологические факторы запускают минимальные изменения в организме, которые, в свою очередь, влияют на вегетативную нервную систему. Поэтому даже здоровые люди во время геомагнитных бурь или солнечных затмений могут испытывать необъяснимый стресс, повышенную тревожность, чувствительность к физической боли и другим внешним факторам», — приводит слова Демьяновской RT.

Специалист рассказала, что изменения геомагнитного поля могут оказывать влияние на свертываемость крови и тонус сосудистой стенки. По словам невролога, порядка 70% инсультов, гипертонических кризов и инфарктов случается в период геомагнитных бурь.

Демьяновская пояснила, что снизить влияние метеоусловий на людей с повышенной метеочувствительностью сложно, однако это возможно сделать при условии полной ремиссии или излечения хронических заболеваний.

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Диетолог Гудкова: Тем, кто худеет, можно пить сухое вино
21 октября 2023, 06:14

Фото: iStock/Jag_cz

При похудении не запрещается употреблять вино, однако для этого следует выбирать сухие его виды. Об этом в беседе с «Лентой ру» рассказала врач-диетолог Дарья Гудкова.
Дело в том, объясняет специалист, что в одном бокале полусладкого вина содержится 80-100 килокалорий, в полусухом — 78. Поэтому, если и употреблять алкоголь, то как раз в виде сухих вин.

Уточняется, что любая пища при употреблении сухого вина должна быть обязательно насыщена жирами и белками. При этом, Гудкова настоятельно не рекомендует употреблять алкоголь перед сном.

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Подмосковные врачи прооперировали девушку, получившую травму на занятиях танцами
20 октября 2023, 19:22

Фото: Минздрав МО

Врачи Московской областной детской клинической травматолого-ортопедической больницы поставили на ноги девушку, получившую травму во время занятий танцами. Об этом сообщили в пресс-службе подмосковного Минздрава.
Бригада скорой помощи доставила в приёмный покой 17-летнюю девушку, которая занималась в танцевальном зале и неудачно начала разминку. Разогревающее упражнение привело подростка к тяжелейшей травме – вывиху надколенника и повреждению наружного мыщелка бедренной кости. 
 
В полости сустава у пациентки была кровь. Врачи сделали пункцию сустава и получили 80 мл свежей крови с примесью жира. Это свидетельствовало о повреждении костных структур. Чтобы подтвердить диагноз, потребовалось МРТ-обследование.
 
Для устранения патологии хирурги провели артроскопию коленного сустава и зафиксировали оторванный костный элемент бедра винтом Герберта.
 
Сейчас девушка восстанавливается после хирургического лечения. Впереди её ждёт длительный курс реабилитации. 

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Диетолог Ионова назвала основную опасность энергетиков для подростков
Диетолог Ионова: Энергетики приводят к потере контроля за поведением
20 октября 2023, 17:28

Фото: istockphoto.com/Stockah

Врач-диетолог Лидия Ионова заявила, что у подростков употребление энергетиков может вызвать потерю контроля над поведением из-за высокого содержания кофеина в чистом виде в напитке.
«У подростков максимально нестабильная нервная система. У них не до конца созрела префронтальная кора, которая отвечает за притормаживающие импульсы в поведении. И, соответственно, та импульсивность, которая и так свойственна подросткам, под влиянием энергетиков будет ещё больше усиливаться», — пояснила в беседе с Общественной Службой Новостей Ионова.

Она добавила, что отмена энергетиков приводит к уравновешенности и снижению конфликтов. Также подросткам без этого напитка, по словам врача, легче регулировать своё поведение.

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#питание
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В селе Сокольниково под Можайском в 2025 году откроют ФАП
20 октября 2023, 16:48

Фото: Минздрав МО

В селе Сокольниково Можайского городского округа появится фельдшерско-акушерский пункт. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства строительного комплекса Московской области.
«Объект включён в государственную программу Подмосковья по строительству объектов социальной инфраструктуры. Строительство нового ФАПа повысит доступность оказания первичной медицинской помощи населению. Особенно это важно для маломобильных граждан», – говорится в сообщении. 
Сейчас готовится территория под размещение нового объекта. Ввести его в эксплуатацию планируют в 2025 году.

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Эндокринолог Лебедева считает небезопасными противозачаточные для женщин
Врач раскрыла неприятную правду о противозачаточных
20 октября 2023, 16:04

Фото: iStock/Natalya Trofimchuk

Противозачаточные таблетки могут полностью лишить женщину либидо. Об этом предупредила врач-эндокринолог Диляра Лебедева.
«Контрацептивы подавляют синтез тестостерона, что постепенно приводит к угасанию полового влечения. Со временем либидо может полностью исчезнуть и не восстановиться даже после отказа от таблеток», - написала Лебедева в своем Telegram-канале.

Однако она уточнила, что при сильной половой конституции этих проблем не будет. Также по словам эндокринолога, во время приема оральных контрацептивов у женщины из груди могут начаться выделения из-за повышения уровня пролактина. Также может активизироваться рост веса и появиться отеки.

Кроме того, от противозачаточных таблеток страдает желчный пузырь. Таким образом, эндокринолог считает, что противозачаточные таблетки не являются безопасным способом для предохранения от нежелательной беременности.

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#врач
#женщины
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#telegram
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Врач-эндокринолог рассказала о симптомах остеопора
20 октября 2023, 14:21

фото: istockphoto /AmnajKhetsamtip

Подмосковный врач-эндокринолог Алина Мишарова рассказала, что сильная боль в позвоночнике и конечностях является основным симптомом остеопороза. Об этом сообщила пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.

Остеопороз —  заболевание костей,которое разрушает костную ткань, что и становится последствием переломов. Боли в спине при крепких объятиях, подъеме тяжести или резких движениях являются частыми симптомами заболевания.


«Остеопороз никак не ощущается в организме человека, вплоть до появления переломов, которые и являются главной опасностью при этом диагнозе. Поэтому такая профилактика крайне важна», – подчеркнула  врач.

По её словам, в первую очередь регулярно посещать специалистов рекомендуется пациентам с хроническими заболеваниями, как сахарный диабет и ревматоидный артрит.

Стоит отметить, что записать на прием к врачу-эндокринологу можно у участкового врача-терапевта и самостоятельно  по телефону 122.

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В Подмосковье поступил новый аппарат УЗИ
20 октября 2023, 13:54

В Московский областной научно-исследовательский институт акушерства и гинекологии поступил новый аппарат УЗИ стоимостью почти 30 млн рублей. Об этом сообщила пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.
Благодаря новому оборудованию специалисты смогут получать высококачественные изображения.


«Данная система может применяться как УЗИ аппарат условиях кабинета или процедурной , так и в операционной. Благодаря поворотному монитору, его удобно использовать во время хирургических манипуляций, когда нет возможности придвинуть сканер вплотную к операционному столу. Сканер оснащен узкоспециализированными датчиками, которые позволяют транслировать данные УЗИ на консоль хирурга», - отметил заместитель главного врача по технике Андрей Ожогин.

Стоит отметить, что аппарат также оснащен прибором, который помогает выявлять патологические изменения до клинических проявлений и на самых первых стадиях заболеваний.

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Врач Малиновская: Скрининг может помочь выявить рак на ранней стадии
20 октября 2023, 13:41

Фото: istockphoto.com/zilli

Руководитель медицинского департамента федеральной сети медицинских лабораторий Ольга Малиновская заявила. Что одним из методов, который может помочь понять, входит ли человек в группу риска по онкологии, а также выявить рак на ранней стадии, может скрининг.
Она добавила, что в скрининг анализы и исследования.

При этом, по её словам, такой метод пока подходит не для всех форм рака.

«Хорошо зарекомендовавшее себя исследование – скрининг на определение риска развития рака шейки матки. Для этого проводятся ПАП-тест и ВПЧ-тест. Первый тест – цитологическое исследование соскоба с шейки матки. Оно необходимо для выявления атипичных клеток, характерных для предракового состояния. Второй анализ нужен для обнаружения и идентификации вирусов папилломы человека. Присутствие определенных типов этого вируса значительно повышает вероятность развития рака шейки матки», — пояснила в беседе с «Вестями Подмосковья» Малиновская.

Врач подчеркнула, что такие исследования рекомендованы всем женщинам старше 21 года не реже, чем раз в три года.

А терапевт Анастасия Атюнина посоветовала женщинам старше 50 лет кропотливее относится к здоровью, обращая особое внимание на работу сердечно-сосудистой системы. Она также отметила необходимость контроля уровня холестерина, и в случае, если он повышен, надо проводить УЗИ артерий шеи и нижних конечностей. В беседе с «Вечерней Москвой» специалист добавила, что нельзя забывать об углеводном обмене, особенно при наличии избыточной массы тела.

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