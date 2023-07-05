Диетолог Круглова назвала продукты, которые делают окрошку вредной

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Диетолог Наталья Круглова рассказала, от каких ингредиентов при приготовлении окрошки нужно отказаться, чтобы сделать летнее блюдо более полезным. Об этом пишет радио Sputnik.
Состав окрошки разнообразен и включает ряд необходимых организму веществ — среди них клетчатка, сложные углеводы, белки, витамины и минералы. Это отличный вариант летнего супа, однако в некоторых рецептах окрошки подразумевается использование вредных продуктов, предупредила Круглова. Например, колбасные изделия могут привести к развитию рака кишечника и сердечно-сосудистых заболеваний.
Диетолог посоветовала россиянам заменить колбасу отварной говядиной или мясом птицы. При этом заправлять окрошку лучше не квасом, а кисломолочными напитками, добавила Круглова.
Кроме того, добавление в окрошку майонеза значительно повышает калорийность летнего супа.
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«Если добавить в окрошку колбасные изделия, это увеличит количество насыщенных жиров в блюде. Избыток насыщенных жиров в рационе — это фактор риска развития сердечно-сосудистых заболеваний. А регулярное употребление обработанного мяса, тех же колбасных изделий, — это фактор риска развития онкологических заболеваний кишечника», — цитирует издание слова собеседницы.
«С точки зрения пользы кефир и другие кисломолочные напитки выигрывают. Помимо того, что это источник полноценного белка, это еще и источник биодоступного кальция. А квас – это напиток, который содержит простые сахара. Кроме того, это газированной напиток, который в сочетании с солеными продуктами может стимулировать аппетит», — пояснила врач.
Кроме того, добавление в окрошку майонеза значительно повышает калорийность летнего супа.
«Лучше выбрать нежирный белый йогурт или нежирную сметану», — резюмировала Наталья Круглова.
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Диана Аванесян