Диетолог Круглова раскрыла, какие продукты можно есть после конца срока годности

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Диетолог Наталья Круглова заявила, что производитель при определении срока годности продуктов чаще всего подстраховывается, указывая меньший диапазон, чем на самом деле. Об этом пишет «Прайм».
«Срок годности — это временной интервал, в течение которого пища сохраняет вкус, запах, физико-химические характеристики и остается безопасной с точки зрения микробиологии», — цитирует агентство слова собеседницы.
Она объяснила, что разница между реальным сроком годности и указанным на упаковке называется коэффициент резерва, который для разных продуктов может быть разным. Так, для товаров со сроком годности семь дней коэффициент резерва составит 1,5, а для продуктов со сроком годности 30 дней — 1,3. При этом товары со сроком годности более 30 суток имеют коэффициент резерва 1,2.
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Диана Аванесян