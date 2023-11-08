Диетолог Круглова: Сейчас уже можно закупать консервы и соки к новому году

В нескольких регионах России зафиксированы случаи заболевания гонконгским гриппом. В 1968 году в мире уже была пандемия, которая унесла жизни миллионов человек. Редакция «Радио 1» расскажет, чем опасен вирус, где выявлены случаи заболевания, и как защититься от эпидемии.