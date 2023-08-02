Диетолог Круглова: В жару не рекомендуется пить более двух чашек кофе в день

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Врач-диетолог, член Национального общества диетологов Наталья Круглова заявила, что в жаркую погоду не стоит пить больше двух чашек кофе в день, поскольку кофеиносодержащие напитки и продукты способствуют обезвоживанию.
«Одной-двух чашек кофе в день будет достаточно. Лучше пить кофе с молоком, чтобы это был менее концентрированный напиток. Стоит включать напитки, которые будут восполнять водный баланс: обычная вода, минеральная, напитки с добавлением фруктовых соков. Для вкуса можно добавлять мяту и базилик», — отметила в беседе с RT Круглова.Кроме того, в жару можно включить в рацион овощи и фрукты в виде салатов, а также холодные супы.
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